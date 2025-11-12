Ayúdense unos a otros si son atacados, aquí hay 3 nuevos tratados de seguridad entre Indonesia y Australia que son similares a los de la OTAN

Sídney, VIVA – Australia ha alcanzado un acuerdo bilateral de seguridad de «impacto significativo» con Indonesia en un pacto sorpresa que reforzará los lazos de defensa de los dos países, después de que los dos líderes, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y el primer ministro australiano Antonio Albanese reunirse en Sydney, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lea también: Lucifer está en Australia



Acuerdo esto se inspiró estrechamente en el Acuerdo sobre el Mantenimiento de la Seguridad, acordado por el Primer Ministro Keating y el Presidente Suharto el 18 de diciembre de 1995.

La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo que este acuerdo reflejaría la estrecha amistad, asociación y profunda confianza entre Australia e Indonesia, bajo una asociación estratégica integral.

Lea también: El presidente Prabowo se reúne con Paul Keating e intercambia opiniones sobre economía y geopolítica





Reunión entre el presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«A través de este Acuerdo, llevaremos nuestra cooperación a un nuevo nivel, en interés de nuestra propia seguridad y la seguridad regional», dijo Penny Wong en una declaración oficial publicada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo y el primer ministro Albanese acuerdan una nueva cooperación en materia de seguridad, firmada en enero de 2026



Según Wong, Australia e Indonesia se benefician mutuamente de la estabilidad y el sentido de seguridad de cada uno. El acuerdo incluye:

1. Comprometerse a consultar periódicamente a nivel de Líderes y Ministros sobre asuntos que afecten su seguridad mutua y a desarrollar una cooperación que beneficie su propia seguridad y la seguridad de la región.

2. Prometer consultarse entre sí en caso de desafíos adversos a cualquiera de las partes o sus intereses de seguridad mutuos y, si es necesario, considerar posibles medidas a tomar tanto individual como conjuntamente y de acuerdo con los procesos de cada parte.

3. Acordar promover – de acuerdo con las respectivas políticas y prioridades – actividades de cooperación mutuamente beneficiosas en el ámbito de la seguridad, en áreas que serán determinadas por ambas partes.

El punto 2 se refiere a un acuerdo de seguridad bilateral mediante el fortalecimiento de los lazos de defensa entre los dos países y la consideración de una respuesta militar conjunta si cualquiera de las partes es atacada, un acuerdo similar al Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte del acuerdo principal de la OTAN, que establece que un ataque a un estado miembro se considera un ataque a todos los miembros, y otros miembros deben proporcionar asistencia (incluida la fuerza militar) si es necesario.