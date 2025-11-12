¡Ayuda! Estudiante de secundaria en Tangerang desaparecido durante una semana

TangerangVIVA – La policía metropolitana de la ciudad de Tangerang (Polres), Polda Metro Jaya, está buscando su paradero. colegiala AME Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Tangerang City, Banten, con las iniciales MG (16) que perdido sin dejar rastro durante una semana.

«Sí, nuestro primer paso es recopilar datos. Casualmente, los escolares todavía están activos y recopilando información de sus padres», dijo el miércoles el comisionado de policía de la ciudad de Kasatreskrim Polres Metro Tangerang, Awaludin Tanur, en Tangerang.

Dijo que actualmente la policía se encuentra realizando una investigación para dar con el paradero de la víctima quien fue reportada como desaparecida hace una semana.

«Porque para acelerar la búsqueda, inmediatamente llevamos a cabo una investigación en el campo. Y el equipo está en el campo ahora mismo», dijo.

Para acelerar el proceso de investigación para la búsqueda de este estudiante de secundaria, su partido también examinó a varios testigos de los padres de la escuela.

«Seguimos realizando inspecciones hasta ahora. Para luego poder recopilar los datos», dijo.

Respondiendo a la cuestión de la implicación de redes de crimen organizado o el secuestro en el caso de la estudiante desaparecida, Awaludin no quiso especular sobre estas acusaciones.

Sin embargo, enfatizó, su personal se está concentrando actualmente en investigar el paradero del estudiante de secundaria.

«Todavía no. Porque cuando se trata de secuestros, normalmente se quiere algo del perpetrador. Por el momento no hay información al respecto, pero lo investigaremos más adelante», dijo.

Mientras tanto, los padres de MG, Yohanes Hany, dijeron que su hijo estaba reportado como desaparecido desde el pasado miércoles (11/05) y hasta el momento aún desconocen su paradero.

«Desde el miércoles 5 de noviembre de 2025, nuestro hijo no ha vuelto a casa, se lo llevó un hombre sospechoso de ser el cerebro del crimen organizado», afirmó.

Yohanes sospecha que la desaparición de MB estuvo involucrada en una red de crimen organizado o en un secuestro por parte de un desconocido.

«El número de teléfono móvil ya no está activo, por lo que no podemos rastrearlo», dijo.

Admitió que ahora su partido ha informado de este incidente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales.

Además, espera que el público pueda ayudarle a informarle si encuentra a su hijo.

«Por favor, ayuden, nuestra hija ha estado desaparecida durante seis días. Realmente apreciamos cualquier información y ayuda brindada a nuestra única hija», dijo. (Hormiga)

