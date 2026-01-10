Ayuda distribuida desde el comienzo del desastre, Telkomsel mantuvo rápidamente la conectividad

Jacarta – Desde el comienzo del incidente desastre que afectó a varias zonas de AcehSumatra del Norte y Sumatra Occidental, Telkomsel actuar rápidamente para tomar medidas estratégicas que garanticen que los servicios de comunicación sigan funcionando y distribuyan ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.

Telkomsel activó el estado de alerta de emergencia desde el primer día mediante el despliegue de un equipo técnico sobre el terreno, a pesar de tener que afrontar los desafíos del acceso cortado por carretera, el terreno accidentado, las condiciones meteorológicas extremas y las limitaciones logísticas. El equipo comprueba la infraestructura, repara dispositivos y los optimiza. red para que el servicio vuelva a la estabilidad.

Vicepresidente de Operación de Red de Área Sumatra Telkomsel, Nugroho Adi Wibowo, dijo: «Desde el comienzo del desastre, desplegamos inmediatamente un equipo para garantizar que la red siguiera funcionando. La conectividad es una necesidad vital para la comunidad, especialmente en situaciones de emergencia como esta», dijo, citado el sábado 10 de enero de 2026.

Además recuperación Telkomsel distribuyó asistencia a través del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en forma de apoyo a las necesidades básicas y servicios de comunicación en varias zonas afectadas.

En la provincia de Sumatra Occidental, la ayuda se distribuyó en Padang Panjang, Agam, Pariaman, la ciudad de Padang, Solok y Tanah Datar. Mientras tanto, en la provincia de Sumatra del Norte, la distribución de ayuda se llevó a cabo en Central Tapanuli, Binjai, Medan, Pematang Siantar y Sibolga. En cuanto a la provincia de Aceh, la ayuda llegó a las zonas de Langsa, Lhokseumawe, Aceh Central, Aceh Tamiang, Takengon, Aceh del Sur, Bireuen y Gayo.

Actualmente, la red en las zonas afectadas se está recuperando gradualmente y continúa siendo monitoreada intensivamente para que la calidad del servicio siga siendo óptima y estable. A través de estos diversos esfuerzos, Telkomsel enfatiza su compromiso de continuar estando presente en la comunidad, mantener la conectividad y apoyar el proceso de recuperación en las áreas afectadas por desastres. (LAN)