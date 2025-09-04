Ayuda a prevenir despidos y desempleo, Kadin Genjot Empleo en varias nuevas industrias

Yakarta, Viva – El Ministro de Asuntos Económicos de Coordinación, Airlangga Hartarto, el objetivo del gobierno de formar el Consejo de Bienestar Laboral y la Fuerza de Tarea para los despidos, fue como un sistema de alerta temprana, un programa para mejorar las habilidades y la facilitación del fortalecimiento del diálogo social.

Esto está en línea con los pasos del gobierno que requieren a los empresarios en el país, no para despedir a sus empleados.

La llamada fue bienvenida por Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrie. Afirmó que era muy importante debido a la cantidad de despidos o niveles. desempleo Afecta en gran medida los cálculos relacionados con el crecimiento económico de un país, incluido Indonesia.

«En términos de empresarios, por supuesto, nos centramos en el agregado. Sabemos que para (la economía indonesia) ha crecido hasta ahora en el número 5 por ciento o más, lleva 2.5 millones a 3 millones a 3 millones campo de trabajo Nuevo «, dijo Anindya en Menara Kadin, Kuningan Kawa, South Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Por lo tanto, Anindya reconoció que los esfuerzos para crear nuevos empleos también fueron una de las discusiones en el evento ‘Almuerzo y discusión’, que Kadin Indonesia realizó junto con el ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, junto con empresarios de varios sectores industriales.

Se estima que surgirán varios trabajos nuevos de varios sectores industriales, uno de los cuales proviene de alias de industrialización verde industrialización Verde que ciertamente requiere mucho trabajo en su desarrollo. «Incluso para etiquetar la IA puede ser de hasta 10 mil, eso es solo de una compañía», dijo.

No solo eso, los esfuerzos para crear nuevos empleos también se han contenido en varios programas del presidente Prabowo, como, por ejemplo, en programas relacionados con la seguridad alimentaria. Además, el propio Anindya admitió que actualmente muchos jóvenes están comenzando a perseguir el sector agrícola.

Además, Anindya cree que programas como la alimentación nutritiva libre (MBG) también revivirán a los muchos agricultores, criadores y socios distribuidores de proveedores de alimentos e ingredientes alimentarios.

«Solo cómo garantizar que la absorción de este trabajo aumente más rápido. Por lo tanto, creo que la forma en que Kadin responde a los problemas de empleo es ayudar a la creación del empleo en sí», dijo Anindya.

«Porque, después de todo, no se puede negar, hay algunas industrias que deben racionalizar. Pero lo importante es un agregado equilibrado que debemos crecer», dijo.