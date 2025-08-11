Ayuda a la forma de trabajadores migrantes calificados, la diáspora Indonesia hará esto

Yakarta, Viva – cientos diáspora Indonesia De varias partes del mundo listas para ayudar gobierno Aumentar la entrega de trabajadores migrantes indonesios (PMI) Experto en el extranjero. El compromiso se entregó en la diáspora Global Summit 2 que se llevará a cabo en Yakarta, 11 y 12 de agosto de 2025.

Leer también: El Rupia se fortaleció esperando la sinergia del Gobierno del Jack Económico de la República de Indonesia



El presidente de la red de diáspora indonesia (IDN-U), el profesor Herry S. Utomo, enfatizó que esta reunión sería un puente estratégico entre Indonesia y sus ciudadanos en el extranjero. El enfoque es abrir oportunidades de cooperación, transferencia de conocimiento, a la defensa de los candidatos de PMI que tienen habilidades.

«Brindamos la mejor información y brindamos la mejor capacitación. Para que sea útil (-Red) para la comunidad en general, si aquellos que están interesados y tienen habilidades pueden ser puñadas», dijo Herry en Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: 5 mil personas gastan «Bri Taipei Friends of the PMI Cwaven», dieron la bienvenida al socio financiero del país en Taiwán



Admitió Herry, el dominio de los idiomas extranjeros sigue siendo una gran tarea para PMI. La falta de habilidades lingüísticas hace que muchos futuros trabajadores indonesios no puedan competir con los trabajadores de los países vecinos, como Filipinas.

«(Enfermera) Filipinas es mejor que nosotros en inglés, escapó inmediatamente a todos. Si podemos, podemos competir. La enfermera también es genial», dijo Herry.

Leer también: Bri inaugura las sucursales en Taipei, brindando servicios financieros para 360 mil PMI en Taiwán



El evento lleva el tema ‘Conectando el talento global con el hogar’. La diáspora que se reunirá en la diáspora de Global Summit 2 proviene de varios sectores, como tecnología, energía, educación, inteligencia artificial (IA) de inmigración, salud, MIPYME, financiera, inversión y fabricación. No solo la diáspora, aquellos que asistirán a este evento provienen del gobierno y del mundo de los negocios y académicos.

«El objetivo principal de la cumbre global es fortalecer la contribución de la diáspora en el desarrollo en Indonesia y aumentar la competitividad de Indonesia en la etapa global», dijo.