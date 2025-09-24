Ayuda a dirigir la venta de motocicletas de motocicletas

VIVA – Exhibición Automotive Indonesia Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 se abrió oficialmente hoy y tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre de 2025 a domingo 28 de septiembre de 2025 en Ice BSD City, Tangerang Regency.

Esta exposición es un momento esperado por los amantes de las dos ruedas, los actores de la industria y el público en general porque presumirá producto-Los últimos productos de motocicletas, la última tecnología, a varios programas interesantes.



Presidente de Aisi Johannes Loman

En la apertura de la exposición, el presidente de AISI, Johannes Loman dijo que actualmente la moto sigue siendo una necesidad para el pueblo indonesio. Por lo tanto, proporciona un lugar para la fábrica motocicleta Presentar productos de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

«Role vehículo Las motocicletas se están volviendo actualmente más grandes, asequibles y prácticas para la comunidad. La existencia de esta exposición es una nueva innovación para la fábrica de motocicletas y la atracción para la comunidad y la educación para el futuro «, dijo Johannes Loman diciendo directamente Ice BSD City, Tangerang, miércoles 24 de septiembre de 2025.

La presencia de la exposición IMOS es el compromiso de AISI de apoyar a la industria automotriz, especialmente a las motocicletas. Incluso apoyaron al TaGer de las ventas de motocicletas en 2025 para llegar a 6,4 millones de unidades a 6,7 ​​millones de unidades.

En la misma ocasión, el Viceministro de Industria de la República de Indonesia, Faisol Riza, agregó que la industria automotriz específicamente para motocicletas debe ser sostenible y asequible para la comunidad. En la actualidad, las ventas de vehículos, especialmente los vehículos de dos ruedas, han alcanzado los 4.2 millones de unidades en el período de enero a agosto de 2025.

«La dinámica de la economía global ha ejercido presión externa para la industria automotriz, pero los productores continuamos manteniendo la producción y todos los ecosistemas que tienen la industria automotriz, especialmente este vehículo de dos ruedas para continuar creciendo y manteniendo el poder adquisitivo de las personas», dijo Faisol Riza.

«El gobierno cree que se aprobará este período de transición, y hacia fines de este año, los signos de recuperación del mercado han comenzado a verse, esperamos que el mercado de motocicletas regrese a los años anteriores», agregó.

Debe ser conocido, Vamos 2025 Llevar el tema «Pasos que realmente importan: inteligente, seguro, sostenible y eficiente». Esta exposición es parte del compromiso de AISI para alentar el progreso de la industria de las motocicletas que prioriza la tecnología inteligente, la seguridad de la conducción, la atención ambiental y la eficiencia de la movilidad comunitaria.



Inauguración de la inauguración de la exposición de Indonesia en Indonesia Show

Incluso a la exposición IMOS asistieron fabricantes de motocicletas como Honda, Yamah, a Suzuki. Además de estas marcas, televisores, Alva, Bangs, Harley-Davidson, ItalJet, Keway, Kupprum, Polytron, Royal Enfield y Scomadi también animaron IMOS 2025.

No solo eso, la exposición IMOS también presenta 50 productos de industrias de apoyo como accesorios, prendas, lubricantes, tecnología digital y repuestos también animará la exposición. Los visitantes recibirán varias innovaciones y los últimos diseños de marcas conocidas.

Hablando de precios de entradas, IMOS 2025 vende precios de entradas en línea con un precio de RP. 25 mil para el día de la semana (de miércoles a viernes) y Rp40 mil para los fines de semana (sábado-domingo). Mientras tanto, los boletos en el lugar se venden a RP. 35 mil (lunes a viernes) y RP. 50,000 (fin de semana). Los niños menores de 7 años y los visitantes de 65 años o más pueden ingresar gratis.