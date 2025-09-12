Ayu Ting Ting se llama el medio de este hombre guapo, ¿listo para ir al pasillo?

VIVA – Vida de amor Ayu ting ting Siempre haga que el público sea curioso. Anteriormente, se sabía que la espada de DePok, West Java, no pudo subir al pasillo dos veces. Primero había querido casarse con Adit Jayusman, pero a principios de 2021 luego canceló el matrimonio.

Leer también: Andhika Pratama dijo que la esposa de Billy es mucho más bonita, la respuesta de Ayu Ting Ting es el foco de atención



En segundo lugar, en junio de 2024, también eligió no continuar su relación con los miembros del TNI con el rango de primer teniente Inf. Muhammad Farhdana. A pesar de que ambos se han comprometido en el compromiso.

Un año después de romper con el miembro del ejército, ahora Ayu Ting Ting está cerca de un hombre. Esta noticia se discute ampliamente entre los fanáticos de SwordDut, especialmente por los usuarios de la cuenta Tiktok @arcxayuu. La cuenta había compartido información sobre la cifra del hombre mencionado llamado Alaria.

Leer también: Ayu Ting Ting eligió hacer esto después de que la noticia de su antiguo prometido supuestamente ya tenía un nuevo amante



Incluso hubo un VT que dijo que Ayu Ting Ting comenzó a discutir el matrimonio con la figura del hombre. Pero aún no se sabe a quién pretendía la figura Alaric.

Leer también: Más popular: Angelina Sondakh se desmontó a miembros de privilegios



Por otro lado, la cuenta también tuvo la oportunidad de compartir videos que ilustran como si Ayu se estuviera preparando para su boda. Este es un caso de un video de conversación que ocurrió entre Ayu Ting Ting y Wendy Cagur cuando estaban rompiendo en el programa de comedia de situación.

«Ya tengo la ropa que son Erick Al Amin», dijo la figura del hombre que grabó el video.

«La costumbre de Dodot, Javanese», dijo Ayu Ting Ting.

«Las costumbres son o no», continuó el hombre que grabó el video.

«Hadad Alwi cómo», dijo Wendy Cagur.

Pero aún no se sabe con certeza si es cierto que la figura de un hombre llamado Alaric está teniendo una aventura con Ayu Ting Ting o no. Como se sabe, Ayu Ting Ting rara vez revela su vida personal al equipo de medios.

Por un lado, los padres de Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, dieron una especie de «pista» sobre la historia de amor de su hija. En una entrevista con uno de los Medios de Gossip, Umi Kalsum dijo que el romance de su hija depende de la bendición de su primer nieto, Bilqis Khumaira Razak.

«Esperemos que su hijo también esté de acuerdo, piensa en su hijo», dijo Umi Kalsum en un breve citado del show de Starpro Indonesia en YouTube, viernes 12 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó más, relacionado con la posibilidad de que Ayu Ting Ting ya tenía una pareja, Umi Kalsum dio una respuesta increíble, dijo que su nieto no dio la bendición a la madre que tenía una aventura con un hombre.

«Pero su hijo no quiere, todavía no. Solo reza», dijo Umi Kalsum.

Aun así, tanto Abdul Rozak como Umi Kalsum todavía esperan que algún día su hija pueda obtener una pareja que pueda guiar a la pequeña familia de Ayu Ting Ting.

«Solo reza», dijo Abdul Rozak.

«Solo ore, déjalo encajar, así que está bien. Ayu, Bilqis Klop InsyaAllah», continuó Umi Kalsum.