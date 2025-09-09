Ayu Ting Ting eligió hacer esto después de que la noticia de su antiguo prometido supuestamente ya tenía un nuevo amante

VIVA – ex prometido Ayu ting ting quien también es miembro del ejército, primer teniente Inf. Muhammad Fardhana De vuelta en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Después de no estar casado con una espada de DePok, se predijo que Muhammad Fardhana tenía un nuevo amante.

Esto sigue con su última carga con una mujer con un hijab. En su carga, Fardhana apareció con ropa blanca mientras posaba íntimo con una mujer hermosa conocida como salsa de dinar de la etiqueta de cuenta.

En medio de las noticias, Muhammad Fardhana, que había conocido a una nueva mujer en su vida, Ayu Ting Ting todavía miraba a casa. También eligió estar ocupado con su trabajo como anfitrión con Ruben Onsu, Ivan Gunawan y Wendy Cagur. Ayu también tuvo tiempo de disfrutar del tiempo para comer con sus compañeros de trabajo al margen del tiroteo de su programa.

No te detengas allí, Ayu Ting Ting también fue visto eligiendo pasar su tiempo para visitar uno de los cafés. En su carga en una cuenta de Instagram hace algún tiempo, Ayu Ting Ting fue visto luciendo relajado con una ropa negra combinada con las zapatillas de deporte de Adidas.

También apareció con un simple maquillaje y eligió peinar su cabello colgando un poco de su cabello. Ayu también eligió combinar su apariencia deportiva con bolsas y relojes marrones y algunos accesorios de anillos en algunos de sus dedos.

«¿Beberás matcha junto conmigo?», Dijo el subtítulo en el idioma de Sanguel subido por Ayu Ting Ting.

No algunos de los internautas que dieron aliento al cantante de DePok.

«Ayu, tu entusiasmo y bilqis deben ser felices», comentó los internautas.

«Sé tú mismo hermosa», dijo Netizen.

«Buena suerte siempre», dijo otro.

«La definición de más madura es cada vez más temblorosa», dijo otro.