Ayu Ting Ting dijo que su hija ya conocía a su padre, hasta que reveló esta cosa inesperada

VIVA – Después de más de 10 años evitando preguntas relacionadas con las relaciones Enji Baskoro Con su hija, Bilqis Khumaira Razak. Ahora, Ayu ting ting Se ve abierto. En su conversación con Irfan Hakim, Ayu Ting Ting reveló que hasta ahora no había comunicación entre él y Enji Baskoro sobre Bilqis.

«No (nunca se conoció). No, nunca una (comunicación). No tiene negocios, no (esfuerzos para encontrar)», dijo Ayu Ting Ting cuando habla con Irfan Hakim como se cita de YouTube Irfan Hakim, viernes 19 de septiembre de 2025.

Ayu también mencionó que estaba relajada en criar a su hija sin un padre. Ayu también estaba convencido de que con la difusión cada vez más rápida de la información como es hoy, su hija puede descubrir quién es la figura de su padre.

«Si lo vivo como agua corriente, después de todo, sin que me dijeran que este niño también lo sabrá por sí mismo», dijo.

Incluso admitió que Ayu la princesa ya ya sabía quién era su padre. Aunque sabía que el padre no lo admitía, Bilqis dijo que Ayu estaba muy relajado. Incluso a menudo hacía una broma sobre la figura de su padre.

«Ya lo conozco y me gusta mi hijo porque fui intimidado desde la infancia, estaba bromeando mentalmente mentalmente.

Ayu reveló que la broma que los bilqis a menudo criaban era igualar su condición con figuras familiares en una de las famosas galletas del país. La lata representa la figura de la madre con sus dos hijos sin una figura paterna allí. Ayu dijo que la princesa estaba tan relajada frente a ella. Incluso llamado Ayu Ting Ting, su hija estaba más feliz si no tenía pareja.

«Si él sabe esto, lo sabe. Es solo eso.