Ayu Ting Ting admitió que no estaba ansioso a pesar de que tenía 12 años, la calumnia de Azizah Salsha sería arrastrada a la cárcel

Yakarta, Viva – Una serie de noticias sobre el Canal del Showbiz robando con éxito la atención. Especialmente, el problema Ayu ting ting quien afirmó no ser el tipo de mujer con ansiedad a pesar de que fue viuda durante 12 años. Ivan Gunawan El afirmado sin rodeos que realmente se enamoró de Ayu Ting Ting no se destacó menos.

Sin mencionar el asunto del contenido de los internautas Fitnahan Azizah salshaLo que finalmente hizo que su padre, a saber, el político Andre Rosiade furioso y listo para arrastrar al propietario de la cuenta a la prisión. ¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, sábado 9 de agosto de 2025.

Viudas de 12 años, Ayu Ting Ting admitió que él no era el tipo de mujer que estaba ansiosa

A pesar de vivir la vida como viuda durante casi 12 años, Ayu Ting Ting reveló que no era el tipo de mujer que también estaba pensando en el deseo. Esta confesión transmitió mientras hablaba casualmente con Sule y Andre Taulany.

Cuando se le preguntó cómo canalizó los deseos cuando no tenía un compañero, el cantante de la canción de la dirección falsa afirmaba poder superarlo porque no era el tipo de mujer que estaba demasiado desesperada.

Ivan Gunawan dijo que primero se enamoró de Ayu Ting Ting, aparentemente cuando …



Ayu Ting Ting e Ivan Gunawan

No hace mucho, el presentador y famoso diseñador Ivan Gunawan expresó sus sentimientos a la espada Ayu Ting Ting. Regresó para recordar el primer momento enamorado de la espada de Depok. En ese momento, los dos se estaban convirtiendo en artistas en una estación de televisión.

IGUN, su apodo, incluso buscando formas de estar cerca de la madre de Bilqis, incluida la oferta de sus diseños para AYU.

¡Arrapes! Este es el contenido de Fitnahan a Azizah Salsha, que será informado por Andre Rosiade

El mundo virtual se sorprendió nuevamente por la noticia de la supuesta difusión de calumnias que arrastró el nombre de Azizah Salsha, la hija del político del Partido Gerindra, Andre Rosiade. El padre de Azizah tomó oficialmente medidas legales al visitar el edificio de investigación penal en el sur de Yakarta para informar la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt. Se cree que la cuenta ha difundido serias acusaciones que difaman a Azizah y a su familia.

El contenido destacado proviene de un video de podcast subido por la cuenta. En el video, dos personas parecían discutir, y una de ellas hizo acusaciones de que Azizah Salsha había tenido una relación íntima con su ex lover, Philo Paz Armand.

Andre Rosiade listo para arrastrar a Azizah Salsha en trampa facilitando a Bui: De vez en cuando debe haber prisión en prisión



El padre de Azizah Salsha, Andre Rosiade, que es miembro del parlamento indonesio Foto : Ig @azizahsalsha_ y tvone

El político del Partido Gerindra y padre de Azizah Salsha, Andre Rosiade, dio pasos legales contra la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt. Fue al edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, para informar la cuenta de la supuesta difusión de una calumnia grave que arrastró el nombre de la princesa.

Andre explicó que esta decisión fue tomada a solicitud directa de Azizah, quien quería que este caso fuera una lección para el público para no extender descuidadamente las acusaciones.

