Ayu Gani, Taskya Namya y Fadi Alaydrus traen un mensaje único wakili variedad de belleza

Yakarta, Viva – El evento de belleza Akbar, Beautysity 2025, está de regreso con una nueva cara que es más inclusiva. Tres figuras jóvenes, Ayu gani, Tarea namyay Fadi Alaydrus, que aparece como el ícono principal que representa la variedad de significados de la belleza hoy. Cada uno trajo un mensaje personal inspirador, enfatizando que la belleza es una cuestión de autoaceptación y autenticidad.

El evento que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre de 2025 en el Ayuntamiento, Pondok Indah Mall 3, South Yakarta, no solo ofrece exhibiciones de productos, sino también una celebración de personalización y bienestar (bienestar). Los visitantes pueden explorar varias zonas interesantes, que van desde la zona de lujo y masstige, zona de bienestar, hasta Beauty Avenue. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Ria Lirungan, directora de estrategia editorial MRA Media, explicó las razones detrás de la selección de estos tres íconos.

«La selección de Ayu Gani, Taskya Namya y Fadi Alaydrus se apartaron de la creencia de que la belleza y la buena apariencia están presentes en muchas formas. La belleza cree que no hay un estándar único, todos tienen su propia singularidad y apelación», dijo Ria en su declaración, citada el miércoles 24 de septiembre de 2025.

RIA agregó, los tres representan la diversidad que desea que transmita una belleza.

«Elegimos los tres porque representamos la diversidad: hermosa y guapo con diferentes personajes, pero auténticos e inspiradores», dijo.

Ayu Gani, una supermodelo conocida como su confianza, muestra que la verdadera belleza nace de la autosuguración. Mientras tanto, Taskya Namya viene con su personalidad cálida, con matices naturales y auténticos. Fadi Alaydrus, un joven actor, demuestra que el cuidado personal no solo pertenece a las mujeres, sino una parte importante del estilo de vida de los hombres modernos.

Fadi Alaydrus, quien también es una cara de belleza, ve cambios importantes en la visión de los hombres de la autocuidado.

«En el pasado, los asuntos de cuidar la piel para los hombres a menudo se consideraban tabú. Incluso solo lavar las caras se consideraban extrañas en mi entorno. Ahora la situación ha cambiado mucho, cada vez más hombres son conscientes de que cuidar a sí mismos es importante», dijo Fadi.

Según él, esta tendencia es más que un estilo de vida, pero se ha convertido en un hábito saludable. Fadi enfatizó: «El bienestar ahora tiene un significado más amplio». Fadi también se dio cuenta de que la conciencia de los hombres sobre esto estaba aumentando.

«Para los hombres, el bienestar generalmente se prioriza. Nos gusta hacer ejercicio, pero ahora también se preocupa cada vez más por los patrones de sueño y los hábitos de vida saludables. Siempre mantengo esas tres cosas, y en mi opinión esta conciencia se ha desarrollado cada vez más entre los hombres», continuó.

Ayu Gani, quien también estaba alineado como una cara de belleza, tiene una visión profunda del significado de la belleza.

«Dar cuenta de que el envejecimiento es real y hermoso se trata de cómo nos cuidamos sin tener que compararnos con los más jóvenes», dijo.

Ayu enfatizó que la belleza está presente en cada fase de la vida y necesita ser celebrada.

«Como mujeres, debemos ser conscientes y no tener miedo de experimentar con el cuidado de la piel o el maquillaje. El mundo de la belleza es la sala de juegos, y parecer interesante es algo que vale la pena celebrar», agregó.

Ria Lirungan reveló que la belleza de este año ofrece diferentes experiencias.

«Aprender de una exposición similar que ya existe primero, por lo que desde el principio queremos ofrecer algo diferente: un evento premium de belleza que prioriza la proporcionar experiencia y personalización», dijo.

Además de la exposición, este evento también presentará nuevamente un premio de belleza. Este premio fue elegido directamente por los lectores. Todos los ganadores se mostrarán específicamente a través del muro de belleza de la instalación de la fama.