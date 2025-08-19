Ayo Edebiri dice que el debate de la comedia de los osos Emmys está ‘por encima de mi grado de pago’

Desde la primera temporada de «El oso«Se estrenó en 2022 y pasó a barrer a los Emmy, ha sido un tema candente de discusión si es justo que la serie FX compite como una comedia en lugar de un drama. En una nueva entrevista con Feria de Vanidad, Disponible Ayo intervino en el dilema, o más bien, ella aclaró por qué ella no es Pesando.

«Mi sensación es que esa es una pregunta que honestamente está por encima de mi grado salarial», dijo Edebiri, quien protagoniza «The Bear» como Sydney Adamu. «Esa es una pregunta para los estudios. Nos preguntan mucho al respecto como actores y no le preguntan al productor, así que esa es mi respuesta a eso».

A su punto, Variedad habló con el presidente de FX, John Landgraf Sobre si «The Bear» es realmente una comedia después de que recibió 23 asentimientos de Emmy en 2024, rompiendo el récord de la comedia más nominada en un solo año. «Nunca he visto una mejor temporada de ninguna serie de televisión, y mucho menos una comedia que la temporada 2 de ‘The Bear'», dijo. «Como, esa es una temporada de televisión tan buena como he visto. Y hay partes de esa temporada que son muy, muy divertidas. Dejamos que los votantes decidan las respuestas a estas preguntas». Cuando se le preguntó si consideraría trasladar el programa a la categoría de drama al año siguiente, Landgraf respondió: «No estoy enfocado en esa pregunta en este momento. Realmente enfocado en lo gratificado que soy que el trabajo que hicieron en la temporada 2 fue reconocido».

Edebiri ganó la actriz de comedia de reparto Emmy para la temporada 1 de «The Bear» en 2023. Al año siguiente, fue nominada en la categoría de actriz principal, que fue ganada por Quinta Brunson por «Abbott Elementary». Edebiri está listo para el premio nuevamente en la ceremonia de este año por su actuación en la temporada 3, y también está nominado para la dirección de comedia para el episodio de la temporada 3 «Napkins», su debut como director.