Ayo Edebiri dice Metao, Black Lives Matter no muerto en una entrevista tensa

Disponible Ayo está siendo elogiada en las redes sociales por cómo manejó un momento de entrevista incómodo mientras promociona su nueva película «,»Después de la caza«En el Festival de Cine de Venecia. El ganador del Emmy» The Bear «se unió a los coprotagonistas Julia Roberts y Andrew Garfield Para conversar con ArtSlife TV, pero el entrevistador solo pidió a Roberts y Garfield que intervinieran en el estado de Black Lives Matter y #MeToo en Hollywood.

El entrevistador les preguntó a Garfield y Roberts qué esperar en Hollywood después del movimiento #MeToo y el Black Lives Matter está hecho «. Roberts se desconcertó al instante y respondió: «¿Puedes repetir eso? Y con tus gafas de sol, no puedo decir con cuál de nosotros estás hablando». El entrevistador dijo nuevamente que su pregunta era para Garfield y Roberts. Ella quería saber sus pensamientos sobre Hollywood ahora que los movimientos #MeToo y Black Lives Matter «están hechos». El entrevistador también preguntó si «si perdíamos algo con la era políticamente correcta».

«Sé que eso no es para mí, y no sé si tiene un propósito si no es para mí … [but] No creo que haya terminado «, intervino un edebiri visible.» No creo que se haga en absoluto. Es posible que los hashtags no se usen tanto, pero creo que los activistas realizan trabajo, por personas todos los días que es un trabajo hermoso e importante. Eso no está terminado, eso es muy, muy activo por una razón porque este mundo está realmente cargado. Y ese trabajo no está terminado en absoluto «.

Garfield apoyó a Edebiri diciendo que ambos «los movimientos siguen siendo absolutamente vivos», con Edebiri agregando: «Tal vez no haya una cobertura convencional de la manera en que podría haber habido, los titulares diarios de la manera en que podría haber sido hace ocho años, pero no creo que el trabajo esté hecho. Eso es lo que diría».

Edebiri, Garfield y Roberts protagonizan «After the Hunt» de Luca Guadanino, que recibió respuestas divisivas después de su estreno mundial de Venecia. La película aborda el movimiento #MeToo de frente al centrarse en una profesora universitaria (Roberts) que debe enfrentar su pasado después de que su estudiante estrella (Edebiri) acusa a uno de sus colegas universitarios (Garfield) de agresión sexual.

«After the Hunt» abrirá el Festival de Cine de Nueva York a finales de este mes antes de abrirse en los cines el 10 de octubre desde Amazon MGM.