‘Axios Show’, con entrevistas de periódicos individuales, debut

Cuando los ejecutivos en Axios Quería lanzar un programa de televisión en 2018 para destacar sus informes internos y periodismo, recurrieron a HBO. Ahora, el centro de noticias más importante tiene nuevos planes para la divulgación de video, y se va solo.

«The Axios Show», una serie de videos de cinco episodios del outlet conocido por entregar grandes noticias en descripciones concisas, debe debutar más tarde en septiembre, y se extenderá hasta fin de año. La compañía ha reclutado a Uber como patrocinador presente del programa, dice Aja Whitaker-MooreEl editor en jefe de Axios, durante una entrevista reciente. La serie surgirá en las propias propiedades de Axios, YouTube y X, con clips distribuidos a través de otros medios digitales, dice, y la compañía determinará en algún momento si hay soporte para producir más episodios.

Una serie en una deslumbrante medio de comunicación tradicional de medios todavía tiene valor. Después de todo, «Axios on HBO» ganó un Emmy antes de finalizar una ejecución de 57 episodios en 2021 cuando la salida de descubrimiento de Warner Bros. se centró menos en la programación de noticias. Sin embargo, «mucho ha cambiado en años desde que terminó el programa», dice Whitaker-Moore, «y creo que no solo como un nuevo productor, sino como consumidor de noticias, las personas están consumiendo información y noticias de una manera muy diferente a la que han sido anteriormente, y creemos que nuestra audiencia de YouTube, nuestra audiencia X y la audiencia que hemos construido en nuestro sitio web, esta es la forma en que quieren recibir información ahora».

En una era no muy lejana, las emergentes puntos de venta de los nuevos medios, incluidos Vice y Buzzfeed, se encontraron en caché agregado al asociarse con las compañías de medios tradicionales. Al igual que Axios, Vice tenía una serie de noticias sobre HBO, mientras que BuzzFeed contó NBCUniversal como uno de sus inversores más importantes. Ahora, con las barreras de entrada a la publicación de información erradicada en gran medida por las redes sociales y la tecnología, tales alianzas pueden no ser tan esenciales de inmediato.

Axios no es la única entidad periodística que aprende la lección. Una horda de ex practicantes editoriales convencionales ha saltado de puntos de venta como CNN, The New York Times, The Washington Post y otros lugares a Ejecute sus propios boletines, programas de videos digitales y otros proyectos impulsados ​​por el creador. En algunos casos, estas empresas son escalables y fácilmente monetizadas. Aún así, no todos pueden crear un éxito instantáneo.

Axios ve la serie de videos como una pieza más de una cartera que incluye los boletines exclusivos de la compañía, así como eventos en vivo y otros generadores de ingresos. Los ejecutivos esperan que la serie traiga nuevos globos oculares a sus productos, dice Whitaker-Moore, mientras amplía el compromiso que la compañía ya tiene con los clientes actuales. «Siempre estamos tratando de expandirnos y encontrar nuevas audiencias porque la manera de cerrar la brecha entre las divisiones que tenemos en este país está trayendo información fáctica clínica a todos, en todas partes, cuando la necesitan», dice ella.

No ofreció una palabra inmediata sobre temas o invitados para los episodios, pero dijo que el programa encarnaría el formato de «brevedad inteligente» de Axios. Los episodios probablemente durarán de 20 a 30 minutos, no una hora. Pueden presentar a los fundadores de Axios Mike Allen y Jim Vandehei, dice, pero también incluirán a los muchos periodistas de la compañía que ofrecen «conversaciones frescas y oportunas que lo llevan más allá de los titulares del día». Los periódicos de los mundos de la política, los negocios, la tecnología, los medios y la cultura podrían aparecer en la serie.

El programa HBO de Axios dio a sus empleados una visibilidad adicional sobre sus ritmos justo cuando la compañía, que se lanzó en 2016, se estaba basando en el impulso comercial temprano. Un ex reportero de Axios, el corresponsal de Washington Jonathan Swan, obtuvo reconocimiento viral por una entrevista que hizo con el presidente Donald Trump Al final de su primer mandato, cuando la pandemia del coronavirus giraba por todo el mundo.

«Si alguien tiene una increíble entrevista innovadora y se convierte en un meme, lo apoyamos», dice Whitaker-Moore. «Damos la bienvenida halos más grandes para nuestros reporteros, siempre».