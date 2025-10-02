Awmi Super Fight se convierte en el comienzo de la nueva era de Muaythai Indonesia

VIVA – La Asociación Mundial de Indonesia de Worldhai Indonesia (Aar) Abra una nueva hoja para el mundo deporte Artes marciales en el país. El jueves 2 de octubre de 2025, AWMI inauguró oficialmente la nueva administración para el período 2025-2029 en West Yakarta.

Esta inauguración no es solo una ceremonia organizacional, sino que también marca la seriedad de AWMI en la construcción de un ecosistema Muayhai en Indonesia.

La organización que está bajo los auspicios de la Organización Mundial de Muaythai (WMO) desde su establecimiento el 21 de junio de 2024 ha traído una gran visión: Impresión atleta Muaythai de clase mundial.

El presidente general electo, Dewanto P. Siregar, enfatizó que AWMI no solo se centró en el logro, sino que también fomenta el carácter de la generación más joven a través de Muaythai. Según él, este deporte puede ser un medio para construir disciplina, lucha mental y abrir oportunidades de carrera internacional.

«Muaythai no es solo un deporte de artes marciales. Este es un foro para la formación de personajes, oportunidades de carrera, así como el orgullo de la nación. Con el apoyo de todas las partes, estamos seguros de que Indonesia puede convertirse en uno de los centros del poder de Muaythai del mundo», dijo Dewanto en sus comentarios.

Curiosamente, después de la inauguración de la gerencia, AWMI inmediatamente realizó un evento titulado Awmi Super Fight. Esta competencia se llevó a cabo en Bali United Study, Yakarta y presentó 48 atletas de varias categorías, que van desde aficionados, semi-profesionales, hasta profesionales.

AWMI Super Fight se convirtió en la ventana inicial de esta organización al mostrar un compromiso con el desarrollo de atletas. El feroz partido se presentó en cada clase, con jóvenes luchadores mostrando sus dientes frente a la audiencia y los jueces.

Hay un total de 24 partidos compitidos en AWMI Super Fight. A partir de 10 partidos aficionados, 11 semi-pro, 2 peleas profesionales, hasta 1 profesional de datos de pelea. La presencia de combatientes locales y nacionales ofrece un matiz festivo de la competencia al tiempo que brinda oportunidades para que las semillas jóvenes ganen experiencia.

Dewanto afirmó que este evento sería la agenda de rutina de Awmi. Además de fomentar a los atletas, Super Fight también será empaquetado como un espectáculo deportivo profesional y entretener al público. «Queremos demostrar que Muaythai puede ser un deporte al mismo tiempo de entretenimiento. Eventos como este se seguirán haciendo», dijo.

Además del partido, AWMI también introdujo otros programas a corto plazo. Entre estos se encuentran la certificación de entrenadores, reclutamiento de jueces y la formación de gestión a nivel provincial. El objetivo es que el ecosistema de Muaythai se distribuya y estructure más uniformemente a las regiones.

Martua Marcos Manurung, uno de los fundadores de AWMI, agregó que esta organización no estaba presente para competir con otros padres, sino para fortalecer la posición de los atletas indonesios a nivel internacional. «Queremos que Muaythai sea un medio para construir el carácter de la nación, dar a luz a atletas duros y hacer el nombre de Indonesia», dijo.

AWMI también planea establecer la comunicación con el Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora). La audiencia con el ministro Erick Thohir se llevará a cabo en el futuro cercano para expandir el apoyo al desarrollo de Muaythai nacional.