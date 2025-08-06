Awaken Nationalism, la policía regional de Priok distribuyó la bandera roja y blanca a los usuarios de la carretera

Yakarta, Viva – Kapolres Puerto Tanjung PriokAKBP Martuasah H. Tobing lidera directamente las actividades de distribución bandera Rojo y blanco A los usuarios de la carretera, miércoles 6 de agosto de 2025. Esto se hizo para dar la bienvenida al 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia.

La actividad que comenzó a las 14.30 WIB tuvo lugar en JL. Lodan No. 1, North Yakarta, y también asistieron los principales funcionarios de la Policía del Puerto de Tanjung Priok, las filas del jefe de policía, así como las Polres y el personal de la Policía y el Polso de Sunda Kelapa.

Hasta 50 banderas rojas y blancas y agua mineral se distribuyen a las personas que pasan por la ubicación de la actividad.

Jefe de policía de Priok AKBP Martuasah Tobbing distribuyó la bandera roja y blanca

Esta acción es parte del movimiento nacional que tiene como objetivo despertar el espíritu de amor por la patria y fomentar un sentido nacionalismo Antes de la advertencia Cabaña The-80.

«A través de esta actividad, queremos invitar a la comunidad a animar conjuntamente la conmemoración del Día de la Independencia y recordar el espíritu de la lucha de los héroes», dijo Tobing.

No solo ceremonial, esta actividad también es un medio para acercarse a la policía nacional y a la comunidad, así como a construir una comunicación más humanista y amistosa en medio del entorno social.

https://www.youtube.com/watch?v=nhnb2jniumw