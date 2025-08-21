Avistamientos de Ducati de KPK Resultados confiscados en Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Realice la operación para atrapar las manos (Ot) Contra el viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer O Noel el jueves 21 de agosto de 2025.

En esa ocasión, el KPK también confiscó varios vehículos, uno de los cuales fue el deporte de motor de la marca Ducati. El vehículo de dos ruedas ha llegado al KPK.

La moto Ducati es roja y una de ellas tiene un color blanco combinado con naranja. Las dos motos fueron transportadas con un auto de recogida.

Anteriormente, la noticia de OTT Viceministro El KPK reveló que el KPK reveló que el KPK ocurrirá el miércoles 20 de agosto de 2025.

Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

En la operación, el KPK también obtuvo docenas de automóviles y varias unidades de motocicleta y algo de efectivo.

Noel fue arrestado por el KPK por supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Mientras tanto, se dijo que el presidente indonesio Prabowo Subianto no estaba relacionado cuando escuchó la información relacionada con el arresto realizado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) contra el Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer.

El presidente Prabowo Subianto en el evento decreciente rojo y blanco en el Palacio Merdeka, Central Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

La información fue obtenida por Prabowo directamente del Ministro de Secretario de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Cuando escuchó la noticia, Prabowo lamentó que sus hombres fueran anotados por el KPT OTT. De hecho, Prabowo dijo que Praseteto le recordó repetidamente a su personal que erradicara la corrupción.

«He dicho, (Prabowo) lamenté. Me arrepiento de que en el medio se haya recordado muchas veces. Sí, si estás sorprendido, o no», explicó.

Además, Prabowo también invitó al KPK a continuar el proceso legal contra Noel. También respeta el proceso en curso.