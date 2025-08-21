Avistamiento de Anchovy a Capcay Pinkan Mambo, se vende una caja para RP. 250 mil

Yakarta, Viva – Cantante Crema mambo nuevamente se sorprendió al público. No por la acción del escenario, sino porque negocio culinario Es solo un piloto.

Leer también: Pinkan Mambo alquilando una casa de lujo por vender donas, pagar IDR 2.5 millones por día



Después de ser viral a través de un negocio de donas, ahora el ex personal del dúo Ratu lanzó un negocio de catering con el nombre «Pinkan Mambo Kitchen y Abastecimiento«, Presentando un plato casero típico de Manado. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La presencia de este negocio inmediatamente le llamó la atención de los activistas culinarios, uno de los cuales es un YouTuber infantil culinario. En el video cargado, Felix con su colega, Adit, ordenó que se revisen varios menús. Reciben tres platos enviados en un recipiente simple, a saber, pollo woku, anchoa Dabu-Dabu Basil, y Capacina.

Leer también: Se dice que la aparición de plátanos fritos para RP 150 mil es quemado, Pinkan Mambo: ¡eso es caramelizado!



«Por cierto, este es Pinkan Mambo, muchachos», dijo Felix mientras muestra un plato en una caja transparente, citado el jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: Respuesta Julid Arya Khan después de conocer la pista rápida Pinkan Mambo Fried Banana RP. 5.2 millones



Pero no se trata de la apariencia de alimentos que está en el centro de atención, sino el precio a pagar por cada menú. Al abrir la revisión, Felix mencionó el precio del pollo Woku que ordenaron.

«Este es Woku Chicken, el precio es de Rp. 250 mil», dijo Felix. Las palabras inmediatamente conmocionaron a Adit y quedaron atónitos.

Sin detenerse allí, Felix continuó mostrando el segundo acompañamiento.

«Dabu Teri Fish, Dabu Kemangi, el mismo RP 250 mil», dijo.

La mayor sorpresa se produjo cuando era un simple menú de verduras, Capcay, revisado. Felix dio una pregunta retórica antes de filtrar los precios que hicieron que muchas personas se amplíen.

«Y esto es Capcay, ¿cuánto crees? Rp. 150 mil», dijo.

Al escuchar eso, Adit solo podía sacudir la cabeza. Si se totalizan, los tres menús domésticos alcanzaron Rp 650 mil, sin incluir franqueo.

Este fantástico precio plantea inmediatamente un signo de interrogación entre la audiencia: ¿Cuál es el sabor y la calidad de la catering Pinkan Mambo acorde con los costos incurridos? El público en la columna de comentarios de video también estaba ocupada discutiendo las decisiones de precios que se consideraron muy por encima de los estándares de alimentos basados ​​en el hogar.