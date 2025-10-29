Avistamiento de 214,84 toneladas de drogas que Prabowo destruirá

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Liderar el proceso de destrucción de pruebas. drogas hasta 214,84 toneladas o por un valor de 29,37 billones de IDR.

Estos indicios de droga son resultado de la acción criminal llevada a cabo por la Policía Nacional en conjunto con las filas.

La destrucción de pruebas de drogas que fue el resultado de la divulgación durante un año o en el período de octubre de 2024 a octubre de 2025 se llevó a cabo en el campo Bhayangkara, cuartel general de la policía, en el centro de Yakarta, el miércoles 29 de octubre de 2025.

En este evento, el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, estuvo acompañado directamente por Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo.

La cantidad total de pruebas de narcóticos destruidas incluyó 1,3 toneladas de metanfetamina cristalina, 335.019 pastillas de éxtasis y hasta 608,1 kg de marihuana, que fue el resultado de pruebas confiscadas por la Dirección de Estupefacientes de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional junto con la Dirección de Estupefacientes de la Policía Regional.

Estos incluyen la Policía Regional de Riau, la Policía Regional de Jambi, la Policía Regional de Lampung, la Policía Regional de Metro Jaya, la Policía Regional de Java Oriental, la Policía Regional de Kalimantan Central, la Policía Regional de Kalimantan del Sur, la Policía Regional de Sulawesi Central, la Policía Regional de Sumatra del Norte, la Policía Regional de Kalimantan del Norte y la Policía Regional de Sumatra Occidental.

Todo esto es resultado de la divulgación de 49.306 casos, con 65.572 sospechosos. Donde, hasta 1.898 personas se decidió someterse a un programa de rehabilitación para drogodependientes a través de la justicia restaurativa o RJ.

Aparte de eso, en la divulgación de este caso de delitos de drogas, también se acusó de blanqueo de capitales (TPPU) a través de la investigación de 22 casos importantes junto con 29 sospechosos, con activos confiscados por valor de 221.386 millones de IDR divididos en 18.883 millones de IDR y activos por valor de 202.503 millones de IDR.

Varios ministros y líderes institucionales también estuvieron presentes en el evento para destruir pruebas de drogas, incluido el presidente de la RPD RI, Puan Maharani, el presidente de la MPR RI, Ahmad Muzani, el Ministro del Interior (Mendagri), Tito Karnavian, el Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas, el Ministro de Inmigración y Correccionales Imipas, Agus Ardianto.

Luego, el Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, el Viceministro de Asuntos Políticos y de Seguridad, Otto Hasibuan, y el Jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN), Komjen. Pol. Suyudi Ario Seto, Presidente del Tribunal Honorario del Consejo Nazaruddin Dek Gam, Jefe de PPATK Ivan Yustiavandana, Viceministro de Asuntos Políticos y de Seguridad Lodewijk F. Paulus, Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición Dadan Hindayana.