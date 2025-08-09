Aviso de SC a Karti Chidambaram sobre la súplica de Ed en estafa de visa china







La Corte Suprema emitió el viernes un aviso al MP del Congreso Karti p. chidambaramBuscando su respuesta a una súplica presentada por la Dirección de Cumplimiento (ED) desafiando la decisión del Tribunal Superior de Delhi de aplazar el encuadre de los cargos bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) en los casos de estafas de visa china y un acuerdo de maxis aéreo.

La orden fue aprobada por un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi, quienes declararon que el Tribunal Superior actuó un poco prematuramente en su decisión de diferir los procedimientos de cobro de PMLA. El tribunal era de la opinión de que un juicio de delito predicado podría haber tenido lugar.

El Tribunal Superior de Delhi, en su decisión, había subrayado la necesidad de un examen cuidadoso de si los procedimientos bajo el PMLA pueden progresar al encuadre de los cargos antes de que se establezcan formalmente los cargos en el delito predicado.

El juez de DHC, el juez Ravinder Dudeja, en una orden emitida el 9 de abril, había observado que la descarga del peticionario en el delito de predicado, Prima Facie, tendría un impacto significativo en el juicio del Caso de PMLA. El tribunal señaló que si el peticionario es dado de alta en el delito de predicado, el cargo de lavado de dinero contra él no se mantendría.

Enfatizando la necesidad de una mayor deliberación, el juez Dudeja ordenó al juez especial (PMLA) que posponiera los argumentos sobre el encuadre de los cargos a una fecha más allá de la establecida por el Tribunal Superior. La súplica trasladada por Karti Chidambaram impugnó el rechazo del tribunal de primera instancia de su solicitud para retrasar los procedimientos, destacando la necesidad de resolver los delitos de predicado antes de avanzar más.

En el EstucheEl ED inició los procedimientos bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, 2002, contra Karti Chidambaram, M/S Advantage Strategic Consulting Pvt. Ltd. (ASCPL), y otros. Esta acción se basó en un Informe de Información de Caso de Cumplimiento (ECIR) registrado después de una FIR presentada por la Oficina Central de Investigación (CBI) por presuntos delitos bajo varias secciones del Código Penal de la India, 1860, y la Ley de Prevención de Corrupción, 1988, según un comunicado de prensa de la DE.

En el Caso de estafa de visa chinaLa investigación de 2022 ED gira en torno a las acusaciones de Rs 50 lakh que se pagan como sobornos a Karti Chidambaram y su asociado cercano, S.Bhaskararaman. El pago supuestamente fue realizado por un alto ejecutivo de Talwandi Sabo Power Ltd. (TSPL), que estuvo involucrado en la creación de una planta de energía en Punjab, según el FIR de CBI.

