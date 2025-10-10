Avión MiG-41, un avión hipersónico ruso que se dice que es capaz de perseguir misiles y satélites en el espacio exterior.

Moscú, VIVA – Rusia está superando los límites de sus capacidades tecnológicas militares con el ambicioso proyecto de avión de combate hipersónico MiG-41.

Se dice que este avión es el sucesor del legendario MiG-31 Foxhound y se prevé que será capaz de volar hasta los límites del espacio exterior para perseguir misiles y satélites de órbita baja.

Según los informes de Reconocimiento del Ejército, el MiG-41 se desarrolló en el marco del programa PAK-DP (Prospective Air Complex for Long-Range Interception).

El objetivo principal de este proyecto es crear combatiente una nueva generación capaz de enfrentar amenazas modernas como misiles hipersónicos, aviones furtivos avanzados y objetivos de órbita baja.

Velocidad hipersónica y diseño futuro

La afirmación más llamativa del proyecto MiG-41 fue su velocidad. Se dice que este avión es capaz de acelerar de Mach 4 a Mach 4,3, o más de 5.000 kilómetros por hora. De ser cierto, su velocidad supera con creces la de cualquier avión de combate actualmente operativo, incluido el F-22 Raptor de Estados Unidos.

Según el periódico The National Security Journal, incluso se dice que el MiG-41 es capaz de volar a altitudes de hasta 50.000 metros, lo que significa que casi toca la capa exterior de la atmósfera terrestre.

Con esta capacidad, se prevé que este avión pueda realizar misiones antisatélite e interceptación de misiles hipersónicos en órbita baja.

Sin embargo, los analistas consideran que esta afirmación es demasiado ambiciosa. Uno de los principales desafíos es la resistencia de los materiales de las aeronaves al calor extremo generado a velocidades hipersónicas.

Aparte de eso, el motor y el sistema de refrigeración también plantean un gran desafío porque deben funcionar de forma estable en altitudes extremas.

Luchador polivalente

Además de la velocidad, el MiG-41 fue diseñado como un avión multifunción con capacidades de mando y control en el aire. Citado por Interesting Engineering, se dice que este avión está equipado con un radar de nueva generación, aviónica avanzada y la capacidad de controlar drones acompañantes o compañeros leales en el campo de batalla.

También está previsto que el diseño tenga una versión no tripulada que permita misiones de alto riesgo sin la participación directa del piloto. De esta forma, el MiG-41 no sólo funciona como un interceptor rápido, sino también como un centro de red aérea capaz de coordinar diversos sistemas de combate a su alrededor.

La gran ambición, la realización sigue siendo un signo de interrogación

Aunque se dice que el diseño externo del MiG-41 ya está terminado, muchos observadores dudan que el calendario de desarrollo se considere demasiado optimista. Algunos informes dicen que el primer vuelo de prueba se llevará a cabo en los próximos años, con una producción limitada prevista para principios de la década de 2030.