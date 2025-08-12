MontanaVIVA – A aeronave Turbopropropapopulado de un solo motor que se estrella contra un avión que se está estacionando en Aeropuerto Ciudad de Kalispell, Montana, EE. UU., Lunes 11 de agosto de 2025, Siang, activado fuego grande en el aeropuerto. Milaculosamente, el piloto y tres pasajeros sobrevivieron a una lesión grave.

Según el jefe de policía de Kalispell, Jordan Venezio, el incidente ocurrió alrededor de las 14.00 hora local, cuando el avión Socata TBM 700 que transportaba a cuatro personas aterrizaron después de volar desde Pullman, Washington.

La investigación inicial mostró que un pequeño avión aterrizó, y cuando el avión en la pista de repente, el piloto perdió el control y se estrelló contra otro avión pequeño que estaba estacionado, lo que provocó que los dos quemieran. El fuego se había extendido al área cubierta de hierba antes de que se extinguiera con éxito.

El jefe de policía también dijo que no había nadie en el avión que fue golpeado

El jefe de bomberos Kalispell, Jay Hagen, dijo que todos los pasajeros lograron salir del avión. Dos personas sufrieron heridas leves y fueron tratadas en el lugar. El testigo oculares representaba un boom duro seguido de una bocanada de humo negro grueso.

Según Hagen, una respuesta rápida de asistencia permite a los bomberos extinguir el fuego con espuma en minutos.

A las 16:30, todos los miembros de la tripulación habían abandonado la escena, agregó

El avión realizado en 2011 se registró en nombre del medidor Sky LLC de Pullman. La compañía aún no ha comentado.

La Agencia Federal de Aviación (FAA) y el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) están investigando las causas de los accidentes.

El especialista en seguridad de la aviación Jeff Guzzetti mencionó el incidente colisión Con los aviones de estacionamiento rara vez ocurren, pero no algo que nunca ha sucedido, refiriéndose a un caso similar en Scottsdale, Arizona, en febrero que mató a una persona.