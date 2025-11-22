Avión de combate indio Tejas se estrella y explota en el Salón Aeronáutico de Dubái; el piloto muere en el lugar

Dubái, EN VIVO – A avión de combate HAL Tejas perteneciente a la Fuerza Aérea India (IAF) se estrelló y explotó mientras realizaba un truco aéreo en Salón Aeronáutico de Dubái 2025, viernes hora local. Este trágico incidente mató al piloto, el comandante de ala Naman Syal, que era el único miembro de la tripulación en el avión.

En su comunicado, la IAF expresó su más sentido pésame por el accidente y confirmó la causa del accidente formando un equipo de investigación.

«La IAF lamenta profundamente esta pérdida de vidas y apoya firmemente a las familias afligidas en este momento de duelo. Se está formando una junta de investigación para determinar la causa del accidente», dijo un comunicado oficial de la IAF.

El accidente se produjo alrededor de las 14:10, hora de Dubái, cerca del aeropuerto internacional Al Maktoum, Dubai World Central, el último día de la exposición de aviación más grande de Oriente Medio. Tras el incidente, la atracción aérea fue detenida y luego reanudada.

Testimonio en el sitio

El testigo Jignesh Variya, que vio en vivo con su familia, dijo que el avión solo voló durante ocho a nueve minutos e hizo dos o tres vueltas antes de experimentar una fuerte caída.

El avión intentó estabilizarse nuevamente, pero siguió perdiendo altitud hasta impactar contra el suelo y explotar. Describió tensamente los momentos del accidente.

«Pude ver tres bolas de fuego diferentes cuando el avión chocó contra el suelo», dijo Variya citado por CNA.

Añadió que todos los presentes en el área de espectadores se levantaron inmediatamente y, unos 30 segundos después del impacto, vehículos de emergencia acudieron al lugar.

Las imágenes de vídeo que circulan muestran un espeso humo negro elevándose a gran altura, mientras los bomberos intentan apagar los restos del avión que aún arden.

Este accidente es el segundo incidente experimentado por Tejas. Anteriormente, este avión de combate se estrelló el 12 de marzo de 2024 durante un ejercicio de la IAF en el oeste de la India. El piloto de este incidente logró eyectarse antes de que el avión se estrellara en la zona del albergue de estudiantes, sin que se produjeran víctimas.

Tejas es un avión de combate ligero monomotor de cuarta generación diseñado por la Agencia de Desarrollo Aeronáutico de la India y fabricado por Hindustan Aeronautics Limited (HAL). El avión se utiliza desde 2015 y forma parte de la modernización de la flota de cazas de la India.