Avión de combate chino bloquea el disparo del radar japonés F-15 en Okinawa, ¡Tokio protesta fuertemente!

Tokio, VIVA – Los cielos sobre el Pacífico se están calentando. Dos avión de combate El J-15 de la Armada Porcelana Según se informa, bloqueó agresivamente los radares en los cazas F-15 pertenecientes a la Fuerza Aérea de Autodefensa. Japón (ASDF) en alta mar, al sureste de Okinawa.

Ministerio de Defensa Japón reveló que el primer momento de tensión ocurrió el sábado 6 de diciembre de 2025, entre las 16.32 y las 16.35 hora local (14.32-14.35 WIB).

En ese momento, el avión J-15 que despegó del portaaviones Liaoning dirigió su sistema de radar hacia el F-15 japonés que estaba realizando una maniobra de intercepción, con el fin de proteger su espacio aéreo de posibles violaciones.

La situación se volvió a calentar unas horas más tarde. Entre las 18.37 y las 19.08 hora local (16.37-17.08 WIB), el avión J-15 volvió a «fijar» el radar en otro F-15 japonés que volaba en la misma zona. Esta acción fue descrita como una maniobra de alto riesgo que tenía el potencial de desencadenar un incidente militar grave.



VIVA Military: Avión de combate Shenyang J-15 de la Armada China (PLAN) Foto : Poste matutino del sur de China (SCMP)

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, criticó las acciones del avión de combate chino como una maniobra peligrosa. «Esta guía de radar va más allá de lo necesario para vuelos seguros de aviones», dijo el Ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, en una publicación en X.

Aunque no hubo informes de daños a la aeronave ni de víctimas por parte de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, el Ministerio de Defensa japonés calificó las acciones de China como un paso peligroso y más allá de los límites de la seguridad aérea.

«Lamentamos profundamente este incidente. Hemos enviado una enérgica protesta a la parte china y hemos pedido que un incidente similar no vuelva a ocurrir», afirmó el Ministerio de Defensa japonés.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de China aún no ha respondido al incidente. Las llamadas telefónicas fuera de horario del domingo quedaron sin respuesta.

Las tensiones entre Japón y China aumentaron después de que el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, afirmara que el ataque de China a Taiwán crearía una «situación que amenaza la supervivencia» de Japón y obligaría a Tokio a emprender acciones militares.

Esta declaración provocó inmediatamente una fuerte condena de Beijing, así como críticas de los partidos de oposición dentro de Japón. Como respuesta diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino convocó al embajador japonés en China, Kenji Kanasugi.