Avión de carga de UPS se estrella en EE. UU., deja 3 muertos y 11 heridos

Kentucky, VIVA – El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que al menos tres personas murieron y otras 11 resultaron gravemente heridas. accidente aeronave carga MD-11.

Lea también: Ver la seguridad del funeral de Paku Buwono XIII en Imogiri



El martes 4 de noviembre, un avión de carga MD-11 perteneciente a la empresa de reparto UPS se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky, Estados Unidos de América. La compañía dijo que había tres tripulantes a bordo del avión.

«Creemos que hay al menos tres muertes. Creo que este número aumentará. Tenemos al menos 11 personas heridas, algunas de las cuales tienen heridas bastante graves y están siendo tratadas en hospitales locales. Una vez más, creo que este número aumentará», dijo Beshear en una conferencia de prensa el martes.

Lea también: El vicepresidente Gibran dice que se construirán 24 hospitales en Papúa: no se derivará más gente a Java



Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dijo que el vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 17.15 hora local (05.15 WIB, miércoles) después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali en Kentucky.

«El avión McDonnell Douglas MD-11 se dirigía al aeropuerto internacional Daniel K. Inouye en Honolulu. La FAA y la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) llevarán a cabo una investigación. La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará todas las actualizaciones», escribió la FAA en la plataforma X.

Lea también: Budi Arie quiere unirse a Gerindra y Gibran: los voluntarios deben consultar al presidente



La agencia enfatizó que esta información es preliminar y puede cambiar en cualquier momento.

Mientras tanto, aún se desconoce la causa del incidente. (Hormiga)