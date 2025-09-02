Avengers no muertos asesinados en un espectáculo animado maduro

Estos superhéroes tienen hambre de detener el crimen, pero también comen cerebros.

El primer tráiler sangriento de la próxima serie de Disney+ Animated «»Maravilla Se ha lanzado Zombies «. La serie de cuatro episodios se lanza el 24 de septiembre y será la primera serie animada de TV-Ma para Marvel. El programa comenzó como un episodio de la temporada 1 de» ¿Qué pase? » Eso reinventó el Universo Marvel como una pesadilla zombificada.Marvel Zombies. »

El elenco de voz incluye a Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbor, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne.

En la temporada 1, el episodio 5 de «What if?», Titulado «¿Qué pasaría si … zombies?», Los Vengadores y casi todo el mundo están infectados por un virus zombie que Janet Van Dyne trae del reino cuántico. Las primeras víctimas son su esposo Hank Pym, seguido por su hija Hope Van Dyne, también conocida como The Wasp, y Scott Lang, también conocida como Ant-Man. Muchos de los otros Vengadores se convierten en cadáveres de comer cerebro, como Iron Man, Doctor Strange, Wong, Hawkeye, Falcon y Wanda Maximoff.

En el «¿Y si?» Episodio, un equipo de humanos, incluidos Wasp, Spider-Man, Winter Soldier, Hulk, Sharon Carter, Okoye y la cabeza parlante de Ant-Man en un frasco, deben escapar del ataque de zombis. Al final, varios de los sobrevivientes mueren, y Hulk se sacrifica para detener a un súper poderoso zombie Wanda que tiene poderes mágicos, gracias a la piedra mental. Los humanos escapan a Wakanda, pero un cliffhanger se burla de que un zombie Thanos casi tiene un Gauntlet Infinity completo.

El creador de «Walking Dead», Robert Kirkman, creó originalmente «Marvel Zombies» como una serie de cómics en 2005, y se estableció en un universo alternativo zombificado. El espectáculo es creado por Bryan Andrews y Zeb Wells. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vásquez-Eberhardt, Bryan Andrews y Zeb Wells, y los productores son Danielle Costa y Carrie Wassenaar.

Mira el trailer a continuación.