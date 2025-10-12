Avatar The Last Airbender obtiene videojuego de lucha, serie de YouTube

El mundo de “Avatar: El último maestro del aire” se está expandiendo con un nuevo videojuego de lucha y una serie animada de YouTube, se anunció el domingo en la Comic Con de Nueva York.

La querida serie animada de Nickelodeon celebró su vigésimo aniversario en la Comic Con de Nueva York con un panel que contó con los miembros del elenco original Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Dante Basco (Zuko), Mae Whitman (Katara), el cocreador Bryan Konietzko y la moderadora Janet Varney (Korra).

En el panel se reveló un videojuego de lucha uno a uno, bajo el título provisional de “Avatar Legends: The Fighting Game”. La alineación de personajes incluye a Aang, Katara, Sokka, Zuko, Azula, Toph y Korra dibujados a mano en animación 2D. La pelea muestra a Aang usando su Aire Control, mientras también ingresa al Estado Avatar para realizar algunos movimientos poderosos; Zuko haciendo fuego control y poniéndose su máscara y espadas de Espíritu Azul; Korra usando los cuatro elementos y también usando el Estado Avatar; y combates mucho más elementales. Se lanzará en consolas en el verano de 2026.

También debutó una serie animada en 2D de estilo chibi de videos cortos, que estará disponible para ver en YouTube. Los cortos reinventarán escenas clásicas de la serie original “Avatar”, los cómics y ofrecerán historias originales. Uno de los videos parodia adorablemente el episodio de estreno en el que Katar y Sokka descubren a Aang y luchan contra Zuko y la Nación del Fuego.

El siguiente paso del universo “Avatar” es una serie secuela, titulada “Avatar: Seven Havens”, que sigue al Avatar después de Korra. También está el largometraje “La leyenda de Aang: El último maestro del aire”, que se estrenará en cines el 9 de octubre de 2026.