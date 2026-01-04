‘Avatar 3’ lidera el primer fin de semana de 2026

“Avatar: Fuego y Ceniza”está dominando la taquilla nacional durante el primer fin de semana del nuevo año.

La aventura Na’vi de James Cameron ha recaudado 40 millones de dólares en 3.825 salas norteamericanas en su tercer fin de semana de estreno, un descenso del 35% con respecto al ajetreado marco posterior a Navidad. Esas ventas de entradas están empujando al tercer “Avatar” a superar los 300 millones de dólares a nivel nacional y los 1.000 millones de dólares a nivel mundial después de sólo 17 días en los cines. “Fire and Ash” ha superado el codiciado punto de referencia de los mil millones de dólares más lentamente que “Avatar: The Way of Water” de 2022, que tardó 14 días, pero la meta ha igualado el ritmo del “Avatar” original, que también tardó 17 días. Ahora es una cuestión de dónde alcanzará “Avatar: Fuego y Ceniza” su punto máximo en taquilla y si la tercera entrega tiene la resistencia para superar los 2 mil millones de dólares como sus predecesoras.

Dado que enero suele ser glacial en términos de asistencia a las salas de cine, los estudios de Hollywood apenas lanzan nada nuevo al comienzo del nuevo año. Eso significa negocios remanentes del Día de Acción de Gracias y Navidad, como “Zootopia 2”, “The Criada” y “Marty Supreme” estuvieron detrás de “Avatar: Fire and Ash” en las listas norteamericanas.

“Zootopia 2” de Disney se mantuvo en el segundo lugar con 19 millones de dólares en 3.285 salas, lo que supone una caída mínima del 4% respecto al fin de semana anterior. Después de seis fines de semana de estreno, la querida secuela animada ha recaudado nada menos que 363 millones de dólares a nivel nacional y 1,480 millones de dólares a nivel mundial. “Zootopia 2” superó recientemente a “Frozen 2” (1.450 millones de dólares) para convertirse en la película de Walt Disney Animation. película más taquillera de todos los tiempos. Eso significa que el anuncio de un tercer viaje a esta metrópoli repleta de animales no puede estar demasiado lejos.

El thriller psicológico de Lionsgate, “The Housemaid”, subió al tercer puesto con 15,2 millones de dólares en 3.070 pantallas, apenas un 1% menos que el fin de semana anterior. La película con clasificación R, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, ha recaudado la impresionante cifra de 75 millones de dólares en Norteamérica y 93 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 35 millones de dólares.

El cuarto lugar lo ocupó “Marty Supreme” de A24 con 12,5 millones de dólares en 2.887 salas, un descenso de sólo el 30% con respecto al período posterior a Navidad. Hasta ahora, la comedia dramática de ping-pong dirigida por Timothee Chalamet ha generado 56 millones de dólares en Norteamérica, un gran resultado para el estreno artístico original. Con esas ventas de entradas, “Marty Supreme” ha superado en taquilla a la película anterior del director Josh Safdie, “Uncut Gems” (50 millones de dólares a nivel mundial) y se ubica entre las películas más importantes de A24 de todos los tiempos. La producción de “Marty Supreme” costó 70 millones de dólares, lo que la convierte en la película más cara hasta la fecha para A24, por lo que tendrá que seguir siendo un atractivo en el nuevo año para justificar su presupuesto.

La comedia de acción de Sony “Anaconda” se mantuvo en quinto lugar con 10 millones de dólares en 3.509 salas, una caída del 31% respecto al fin de semana anterior. Después de dos fines de semana de estreno, el meta reinicio de “Anaconda” de 1997, este protagonizado por Jack Black y Paul Rudd, ha recaudado 45,8 millones de dólares en Norteamérica y 88 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de producción de 45 millones de dólares.

Otro estreno navideño, el drama musical de Focus Features “Song Sung Blue” cayó al puesto número 8 con 5,87 millones de dólares en 2.705 salas, una escasa caída del 17%. Hasta ahora, la película lacrimógena, liderada por Hugh Jackman y Kate Hudson como intérpretes de una banda de versiones de Neil Diamond, ha recaudado 25 millones de dólares a nivel nacional y 30 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones de dólares.

Aunque el año es muy joven, 2026 ya va por delante de 2025 en aproximadamente un 30%, según Comscore. Los ingresos del año pasado alcanzaron los 8.900 millones de dólares en 12 meses, un modesto aumento del 1,5% con respecto a 2024, aunque poco menos de los 9.000 millones de dólares que los analistas esperaban que generara la industria. Mientras Hollywood se prepara para presentar importantes éxitos de taquilla, incluidos «Avengers: Doomsday», «Spider-Man: Brand New Day», «The Odyssey» de Christopher Nolan y «The Super Mario Galaxy Movie», ¿lograrán los ingresos brutos de este año superar la esquiva marca de los 9.000 millones de dólares?