Avatar 3 encabeza la taquilla navideña por encima de Marty Supreme y Song Sung Blue

Los dueños de los cines se están preparando para una muy feliz temporada navideña.

Puede que esta festividad no sea una para los libros de récords, pero la programación de películas ofrece algo importante (una variedad de géneros y estilos) mientras los exhibidores se preparan para lo que suele ser el tramo más activo del año. Esa es una distinción importante en los tiempos posteriores a la COVID. Desde la pandemia, los operadores de cine han dependido de gigantes de mil millones de dólares (“Spider-Man: No Way Home” en 2021 y “Avatar: The Way of Water” en 2022) o lucharon con ninguno (“Aquaman and the Lost Kingdom” fracasó en 2023 y mientras “Mufasa” se recuperó después de un comienzo suave en 2024, la precuela de “El Rey León” no pudo abrirse camino hacia el marca de mil millones de dólares).

Este año, “Avatar: Fuego y Ceniza» seguirá dominando, pero la tercera parte de ciencia ficción de James Cameron no será la única que atraiga al público. Durante el fin de semana, un trío de estrenos navideños: la aventura de ping-pong con clasificación R de A24 «marty supremo”, el drama musical de Focus Features “Canción cantada azul» y la comedia de desastres de Sony «Anaconda”- espero atender a los cinéfilos jóvenes, mayores o desinteresados ​​en regresar al planeta alienígena de Pandora.

“Avatar: Fire and Ash” aspira a recaudar entre 55 y 65 millones de dólares durante el fin de semana tradicional y entre 75 y 80 millones de dólares durante el marco festivo de cuatro días. Esas ventas de entradas marcarían una disminución del 30% al 40% con respecto a su debut nacional de 89 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, “Avatar: The Way of Water” cayó un 52% en su segundo estreno después de un debut significativamente más sólido de 134 millones de dólares. La franquicia «Avatar» de Disney y 20th Century parece estar experimentando rendimientos decrecientes, aunque es importante recordar que estas películas no son conocidas por sus fines de semana de estreno explosivos. En cambio, las entregas de “Avatar” disfrutan de un poder de permanencia excepcional, manteniéndose en la cima de la taquilla durante semanas. Las dos primeras películas, cada una de las cuales terminó recaudando más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial, fueron número uno durante siete fines de semana consecutivos. Salvo sorpresa, “Fire and Ash” debería permanecer en la cima de las listas de éxitos en Norteamérica hasta bien entrado el nuevo año.

En términos de nuevos estrenos, se espera que “Anaconda” de Jack Black y Paul Rudd lidere el grupo con 20 millones de dólares en 3.400 salas entre el jueves y el domingo de Navidad. “Marty Supreme” apunta a recaudar entre 12 y 20 millones de dólares, mientras que se proyecta que “Song Song Blue” gane entre 10 y 14 millones de dólares en 2.400 salas. En general, los estrenos navideños no siempre ofrecen grandes estrenos, pero tienden a reproducirse y reproducirse en la pantalla grande hasta enero y más allá.

La producción de “Anaconda” costó 45 millones de dólares. Un meta-reinicio, “Anaconda” sigue a mejores amigos que viajan a la jungla para perseguir su sueño de la infancia de rehacer su película favorita de todos los tiempos (¡lo adivinaste!), “Anaconda” de 1997. El proyecto comienza a desmoronarse cuando la vida imita al arte y una anaconda real comienza a cazarlos.

“Marty Supreme” tuvo un comienzo divertido en versión limitadaentrando en el top 10 con $875,000 jugando en solo seis pantallas. Esos retornos iniciales son prometedores de cara a la expansión a nivel nacional, que pondrá a prueba la viabilidad comercial de la película con un presupuesto de 70 millones de dólares. Ayuda que Timothée Chalamet, quien interpreta al campeón ficticio de tenis de mesa Marty Mauser, haya sido reescribiendo las reglas del marketing cinematográfico en términos de hacer correr la voz sobre una película original. “Marty Supreme” ha generado excelentes críticas y un boca a boca alentador. Ahora la pregunta es: ¿Las travesuras virales de Chalamet se traducirán en venta de entradas?

“Song Sung Blue” tiene un modesto presupuesto de producción de 30 millones de dólares. Craig Brewer dirigió la película, que presenta a Hugh Jackman y Kate Hudson en la historia real de dos músicos con mala suerte que forman una banda tributo a Neil Diamond. Variedades crítico de cine jefe Owen Gleiberman elogió “Song Sung Blue” como “un viaje de nostalgia pop ganador con un lado oscuro”.

Con solo dos semanas para el final, los ingresos nacionales generales rondan los 8.370 millones de dólares, sólo un 1,3% más que el año pasado y un 22,4% menos que en 2019, según Comscore. Ha sido un año inestable con varios éxitos (“Lilo & Stitch”, “Zootopia 2”, “A Minecraft Movie” y “Demon Slayer”, entre otros), pero no lo suficiente como para compensar una serie de fracasos de gran presupuesto (“Mission: Impossible – The Final Reckoning” y “Snow White”, por nombrar algunos). Las proyecciones para 2025 ya fueron revisadas a la baja a 9 mil millones de dólares, pero después de una temporada de otoño brutalIncluso ese hito parece exagerado. ¿Podrán funcionar estas ofertas navideñas o la taquilla está condenada a no alcanzar los 9 mil millones de dólares? por segundo año consecutivo?