‘Avatar 3’ encabeza la taquilla de Nochevieja, los ingresos brutos de 2025 alcanzaron los 8,9 mil millones de dólares.

“Avatar: Fire and Ash” continuó atrayendo multitudes en la víspera de Año Nuevo, encabezando la lista Taquillas con 8,1 millones de dólares. La película se ha convertido en otro gigante navideño para James Cameron y Disney, que adquirió los derechos de todo lo relacionado con Pandora cuando compró Fox en 2019. Ha ganado poco más de 250 millones de dólares durante sus primeras dos semanas en los cines y ha tenido un desempeño aún más fuerte en el extranjero. Debería superar los mil millones de dólares a nivel mundial en los próximos días.

Pero el negocio del cine no tenía tanto que celebrar como esperaba cuando el año llegó a su fin. Los cines de EE. UU. y Canadá vendieron aproximadamente 8.870 millones de dólares en entradas en 2025, lo que representa un modesto aumento del 1,5 % con respecto a los ingresos nacionales de 2024. Esta cifra también es inferior a los 9.000 millones de dólares que muchos analistas esperaban que generara la industria. Antes de la pandemia, la venta de entradas estaba en una trayectoria ascendente, acercándose o superando habitualmente los 11 millones de dólares, pero la asistencia aún no ha vuelto a los mismos niveles, a pesar de que el costo de ir al cine ha aumentado. La popularidad de los formatos premium como Imax, que tienen precios de entrada más altos, ha impulsado los ingresos brutos incluso cuando menos consumidores han optado por ir a los multicines.

«Zootopia 2» de Disney continuó siendo una fuerza, ganando 4,6 millones de dólares para llevar su total nacional a 337,9 millones de dólares y ocupar el segundo lugar. “marty supremo» siguió siendo una de las pocas películas independientes que se destacó en la taquilla, recaudando 2,4 millones de dólares el miércoles y ocupando el tercer lugar. Eso eleva el total nacional del drama de A24 sobre un estafador de ping pong (Timothée Chalamet) a aproximadamente 39 millones de dólares. La película, que ha sido aclamada por la crítica, fue costosa. Tiene un presupuesto de 70 millones de dólares y el estudio gastó decenas de millones más para comercializarla.

En cuarto lugar, “David” de Angel Studios recaudó 2,4 millones de dólares, elevando sus resultados en Estados Unidos a 58,5 millones de dólares, mientras que la comedia de terror “Anaconda” de Sony completó los cinco primeros, ganando 2,2 millones de dólares para llevar su total nacional a 31,7 millones de dólares.

Por otra parte, “The Housemaid”, de Lionsgate, un cursi thriller con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, ganó 2,1 millones de dólares, lo que la dejó con una recaudación nacional de 56,2 millones de dólares. Y “Song Sung Blue” de Focus Features, con Hugh Jackman y Kate Hudson como los intérpretes de Neil Diamond, también ganó 2,1 millones de dólares, elevando sus ingresos brutos a 16,9 millones de dólares.

Los cines también se están inclinando por el contenido alternativo durante las fiestas, y muchos proyectan el final de “Stranger Things” de Netflix. Los creadores del programa, los hermanos Duffer, anunciaron que se habían vendido 1,1 millones de asientos en más de 620 ubicaciones, pero Netflix no anunció los ingresos brutos.

La taquilla de Nochevieja suele tener sueño, ya que muchos consumidores prefieren comer, beber y divertirse. Es posible que la venta de entradas se recupere el jueves a medida que el público privado de sueño busque algo que hacer mientras se sacude la niebla de champán.