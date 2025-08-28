Avanza Tax IDR 5 millones, en Tailandia IDR 150 mil

Yakarta, Viva – La industria automotriz de Indonesia se enfrenta a una pesada carga. Las ventas lentas, apretado crédito, a altos impuestos a los vehículos hacen que este sector deprima. Muchos actores comerciales reconocen esta condición como un obstáculo serio.

secretario general GaikindoKukuh Kumara, dijo que esta situación había causado quejas. «La compañía se quejó de que Sir si el volumen continúa siendo así. Somos pesados», dijo, citado durante el evento Forwin celebrado recientemente en el Ministerio de Industria.

Según él, la disminución del volumen de ventas presionó automáticamente la cadena de suministro. El mayor impacto de esta disminución está en el trabajo de parto. La compañía no puede mantener la capacidad de producción con la demanda debilitada.

«No he confirmado los números, hay compañías que terminan el empleo, porque el volumen del vendedor ha caído en el país, su suministro también disminuye», explicó.

Aun así, hay un lado positivo que aún salva a la industria. «Todavía se les ayuda porque todavía pueden exportar», dijo Kukuh. Los mercados extranjeros se convierten en cojines importantes para que la fábrica no desaparezca.

Además de las ventas nacionales letárgicas, el financiamiento también es un problema. Las nuevas regulaciones hacen que el mal crédito sea más difícil de manejar. Esto en realidad abre un espacio de práctica poco saludable en el campo.

«OJK gobierna en 2023 dónde atraer vehículos cuyo crédito está atascado, no debe ser descuidado. Pero a partir de ahí muchos son creativos (usando un tercero), esto también es inquietante», dijo. La situación empeoró la confianza pública en el financiamiento del vehículo.

Según Kukuh, el impacto de las compañías financieras endurece los requisitos de crédito. «En Indonesia, el 80 por ciento de las personas compran automóviles usando crédito. El tiempo de crédito se interrumpe porque entonces estas compañías de financiamiento están interrumpidas, aumentan, aumentan su seguridad, apretan los requisitos y el impacto es la disminución de las ventas de vehículos», explicó.

La presión también proviene de la competencia regional. Malasia logró registrar el crecimiento en el segmento de automóviles de pasajeros. Esto indica que Indonesia ya no es completamente dominante en la región.

«Finalmente comparé los datos de AAF (Federación Automotriz de Asean), enero a mayo. Indonesia sigue siendo superior, pero el año pasado la cifra fue solo una diferencia delgada con Malasia», dijo. Los datos muestran la importancia de la mejora para que Indonesia no continúe retrasado.

Por otro lado, la política fiscal en Indonesia es el foco principal. «Avanza aquí es Rp. 5 millones. Mientras que en Tailandia es solo RP150 mil a pesar de que es indonesio. Consulte con amigos del dueño de la marca», dijo Kukuh. Esta fuerte diferencia hace que el clima comercial en los países vecinos sea más atractivo para los consumidores e inversores.

Kukuh enfatizó la necesidad de un avance para que la industria automotriz no esté estancada. Según él, Indonesia tiene un gran potencial para desarrollarse. «Imagine que la industria puede ser 3 millones de unidades como México. Increíblemente, la gente viene aquí la inversión, haciendo fábricas aquí, definitivamente también exportará», explicó.