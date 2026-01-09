¡Avance impactante! Hay baterías para vehículos eléctricos que son tan pequeñas como las de un móvil

Jacarta – Industria vehículo eléctrico (EV) se ha visto nuevamente conmovido por la última innovación de Laboratorio de donaspuesta en marcha tecnología Presentado con sede en Helsinki batería de estado sólido tan pequeño como un teléfono celular que está listo para ser fabricado e instalado en vehículos reales.

El debut de esta tecnología se hizo en el Consumer Electronics Show (CES) de 2026 en Las Vegas e inmediatamente atrajo la atención de los observadores automotrices globales debido a sus altísimos rendimiento y seguridad.



Motocicleta eléctrica con batería del tamaño de un teléfono móvil

VIVA resumido de SlashGear El viernes 9 de enero de 2026, la batería expuesta por Donut Lab tiene una densidad energética de hasta 400 Wh/kg, muy superior a las baterías de vehículos eléctricos convencionales, como las utilizadas por el Tesla Model 3, que ronda los 125 Wh/kg.

Lo que es más interesante, Donut Lab dice que la batería se puede cargar completamente en solo unos cinco minutos, un gran salto en comparación con los tiempos de carga rápida actuales de los vehículos eléctricos, que a menudo toman decenas de minutos.

Esta tecnología no es sólo un concepto: la batería Donut Lab ya está instalada en motor Eléctrico de producción real, a saber, el Verge TS Pro, un modelo de Verge Motorcycles que se comercializa a un precio inicial de alrededor de 29.900 dólares o el equivalente a 502 millones de IDR.

Esta moto es capaz de producir un gran par, una rápida aceleración y una prometedora combinación de kilometraje gracias a esta nueva batería. Una moto Ranger estándar recorre cientos de kilómetros en su uso diario.

Los compradores pueden incluso optar por una opción de batería de mayor capacidad que permite un alcance de hasta aproximadamente 370 millas (~595 km) según las afirmaciones del fabricante, aunque la fecha de entrega exacta aún está fijada para el primer trimestre de 2026.

Se dice que esta tecnología es uno de los avances más importantes en la evolución de los vehículos eléctricos, ya que aborda varios desafíos de larga data relacionados con los tiempos de carga, la seguridad y la eficiencia energética.

Donut Lab afirma que su tecnología de baterías está lista para la producción en masa y puede adaptarse a otros vehículos eléctricos, desde motocicletas hasta automóviles o incluso drones y otras aplicaciones industriales.



Baterías de vehículos eléctricos tan pequeñas como teléfonos móviles

Donut Lab aporta un gran avance en la tecnología de baterías de vehículos eléctricos con pequeñas baterías de estado sólido que pueden cargarse rápidamente y utilizarse en motocicletas de producción real en un futuro próximo. Sin embargo, el público y la industria todavía esperan pruebas reales de su rendimiento y confiabilidad cuando se utiliza en el mundo real.