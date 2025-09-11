Avance 5 pasos, atrás 10 pasos!

Yakarta, Viva – Gran esperanza del público del fútbol de la patria para ver Equipo nacional indonesio U-23 nuevamente mostrando dientes en el escenario asiático debe encallar. Garuda Muda ciertamente no pudo entrar en la final Copa asiática U-23 2026 después de derrotar a Corea del Sur en el partido final de la calificación del Grupo J en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 Noche.

El partido fue feroz desde el principio, pero Corea del Sur logró marcar un gol rápido a través de Hwang Doyun en el minuto 7. Una puntuación delgada de 0-1 dura hasta que suena el silbato largo. Esta derrota cerró la oportunidad de Indonesia de repetir los logros brillantes como la era Shin Tae-yong (ORZUELO).

Los resultados contra Corea del Sur hicieron que Indonesia cerrara la calificación con cuatro puntos. Había sido incluido en la lista de los mejores subcampeones, pero la adquisición no fue suficiente para ofrecer el equipo de atención Gerald Vanenburg calificar para las finales.



Shin Tae Yong, Equipo Nacional Indonesio vs Australia en clasificatorios de la Copa Mundial

Spotlight y críticas mordaces

El fracaso del equipo nacional U-23 indonesio inmediatamente cosechó un fuerte foco del público. Cuenta de Instagram @SeasiaGoal Llamando a esta condición como un paso atrás después del logro histórico en la era Sty.

«Al hacer que la historia califique para la Copa Asiática U-23 2024, luego penetró en las semifinales al derrocar a un equipo fuerte como Australia, Jordania, a Corea del Sur … y ahora falló miserablemente. ¡Qué es esto!» Escribe la cuenta.

El comentario recibió muchas respuestas, una de las cuales fue del ex delantero del equipo nacional indonesio, Greg Nwokolo. Expresó su decepción con una oración que fue bastante sorprendente.

«Este somos nosotros, Indonesia: cinco pasos hacia adelante y diez pasos hacia atrás». Escribe Greg en la columna de comentarios.

La frase Greg estaba inmediatamente en el centro de atención. Muchos ciudadanos consideran la declaración para representar la frustración de los partidarios de Garuda que están decepcionados con los logros del actual equipo nacional.

«Volviendo al punto de partida y al camino hacia atrás. Triste y vergonzoso lo que ha hecho nuestro mejor equipo de entrenadores». escribió uno de los ciudadanos.

El público en realidad todavía tiene grandes esperanzas a pesar de que Shin Tae-yong ya no acuña al joven Garuda. Bajo Sty, Indonesia logró registrar la historia penetrando las semifinales de la Copa Asiática U-23 2024.

Pero desde que fue celebrado por Gerald Vanenburg, el rendimiento del equipo está lejos de ser expectativo. Aunque hubo un momento positivo al principio, no se mantuvo la consistencia del juego.

«En aras de un grupo de grupos, sí, ese es Papa Greg, dispuesto a hacer esperanza frente a sus ojos. No sé cuándo se repetirá», escribió otro ciudadano.

Esta falla no es solo una cuestión de resultados en el campo, sino también una señal de la necesidad de una evaluación integral. Ciertamente, el público sigue siendo una gran esperanza de que el equipo nacional U-23 indonesio pueda levantarse nuevamente, como cuando se maneja Shin Tae-yong. Pero sin una consistencia y estrategia claras, es difícil para Garuda Muda competir con otros poderes asiáticos.