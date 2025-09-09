





Una avalancha golpeó una Ejército indio Campa en el glaciar Siachen el domingo, lo que resulta en la trágica pérdida de tres soldados, según fuentes oficiales.

Operaciones de rescate se lanzaron de inmediato, y los cuerpos de los tres soldados han sido recuperados.

«GOC, Fire and Fury Corps y todos los rangos Saludo Sepoy Mohit Kumar, Agniveer Niraj Kumar Choudhary y Agniveer Dabhi Rakesh Devabhai, quien hizo un sacrificio supremo en la línea de deber en #Siachen el 09 de septiembre de 2025 y ofrece respuestas profundas a las familias bingadas en esta hora de surf.» Plataforma de medios X.

Ubicado en altitudes extremas y conocido como el campo de batalla más alto del mundo, el glaciar Siachen se encuentra en la trigunción estratégica de la India, Pakistán y Porcelana. La región sigue siendo un ambiente duro y hostil, donde la guerra a gran altitud y las condiciones climáticas extremas representan un peligro constante para las tropas desplegadas.

Según los datos oficiales, le cuesta al gobierno aproximadamente ₹ 6 millones de rupias por día mantener una brigada (aproximadamente 5,000 soldados) en Siachen. El nombre de Siachen significa «lugar de rosas» en el idioma Balti local, en contraste irónicamente con su terreno implacable.

El glaciar ha sido un punto de conflicto de larga data entre India y Pakistán, que se remonta al Acuerdo de Karachi de 1949, que dejó la demarcación del área incompleta debido a su extrema inaccesibilidad.

En respuesta al intento de reclamos cartográficos de Pakistán sobre el territorio desconocido al norte de NJ9842, India lanzó la Operación Meghdoot el 13 de abril de 1984. La operación fue encabezada por el teniente general Manohar Lal Chibber, el general PN Hoon y el mayor general Sharma Sharma, y ​​marcado el primer ofensivo militar en una gran altitud de altitud.

Tropas indias fueron trasladados y suministrados por la Fuerza Aérea de la India (IAF), que ha jugado un papel crucial en el mantenimiento de la India en el glaciar. Aviones como AN-12, AN-32, IL-76 y helicópteros como MI-17, MI-8, chetaks y guepardos han seguido operando en este entorno extremo. En particular, un helicóptero Chetak se convirtió en el primer avión IAF en aterrizar en el glaciar en octubre de 1978.

La ubicación estratégica de Siachen ofrece a la India supervisión sobre el valle de Shaksgam (cedido a China por Pakistán en 1963), rutas de Gilgit-Baltistán a Leh, y el antiguo Pase Karakoram, reforzando su significado geoestratégico.

El sacrificio de los tres valientes soldados es un recordatorio solemne de los riesgos diarios que enfrentan las tropas que protegen las fronteras de la India en uno de los terrenos más duros del mundo.

(Con entradas ANI)





