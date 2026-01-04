¡Avalancha de tarjetas rojas en el Olímpico! Napoli venció 0-2 a Lazio, el drama de tres jugadores fue expulsado por el árbitro

VIVA – Napoli logró robar todos los puntos cuando visitó la sede de la Lazio en el siguiente partido. Serie A en el Stadio Olimpico, el domingo por la noche WIB, 4 de enero de 2026. Este feroz partido terminó con un marcador de 2-0 a favor del equipo visitante, pero estuvo marcado por un drama de caos que terminó en tres. tarjeta roja.

Desde que sonó el silbato del primer tiempo, el Napoli inmediatamente pareció presionar. Como resultado, el partido apenas llevaba 13 minutos, Leonardo Spinazzola logró sacudir la portería de la Lazio mediante un rápido contraataque. Su tiro medido no logró ser bloqueado por el portero local.

La Lazio intentó levantarse y alcanzarlo, pero la defensa del Napoli parecía muy sólida. En lugar de empatar, el gol de los Biancocelesti fue roto nuevamente en el minuto 32. El defensa alto Amir Rrahmani consiguió su nombre en el marcador tras aprovechar una situación a balón parado. El 2-0 se prolongó hasta el descanso.

Drama de último minuto y avalancha de tarjetas rojas

Al comenzar la segunda mitad, la tensión del partido se hizo cada vez más intensa. La Lazio, frustrada por no poder alcanzarlo, empezó a jugar agresivamente. El pico se produjo en los últimos 10 minutos del partido.

En el minuto 81, el jugador de la Lazio Tijjani Noslin fue expulsado tras cometer una dura falta. En lugar de disminuir, la tensión se desbordó en los minutos finales.

En el minuto 88 se desató el caos entre jugadores en el centro del campo. Como resultado de este incidente, el árbitro nuevamente metió la mano en su bolsillo y sacó dos tarjetas rojas a la vez. Adam Marušić del Lazio y Pasquale Mazzocchi del Napoli se vieron obligados a ducharse temprano tras verse envueltos en un enfrentamiento físico.

Partido caliente Lacio vs Nápoles: Resultado final 0-2 y avalancha de tarjetas rojas

Napoli se roba el inicio: Napoli presionó inmediatamente desde el inicio del partido. Como resultado, Leonardo Spinazzola marcó el primer gol en el minuto 13 que silenció al público olímpico.

Clave de la victoria: el defensa Amir Rrahmani duplicó la ventaja del Napoli a 2-0 en el minuto 32 con un remate clínico que el portero de la Lazio no logró bloquear.

Desastre de Tijjani Noslin: La Lazio tuvo que jugar con 10 personas desde el minuto 81. Su delantero, Tijjani Noslin, fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una dura entrada a Alessandro Buongiorno.

Caos en el último minuto: Las tensiones alcanzaron su punto máximo en el minuto 88, cuando el partido entró en un momento crucial. Hubo una gran conmoción al margen que involucró a jugadores de ambos lados.

Dos tarjetas rojas a la vez: a raíz de esta disputa, el árbitro lo expulsó firmemente Adam Marusic (Lazio) y Pasquale Mazzocchi (Napoli) con tarjetas rojas directas.

Total 3 tarjetas rojas: El partido terminó con un total de tres jugadores expulsados ​​(2 jugadores de Lazio, 1 jugador de Napoli).