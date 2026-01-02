Autos Suzuki baratos 2026, motocicletas Rossi-Márquez confiscadas por el FBI y los desafíos de exportación de RI

Jacarta – A partir de 2026, lectores VIVA Automotriz el jueves 1 de enero de 2026, destacando tres cuestiones que reflejan la dinámica de los primeros años de la industria automovilística. A partir de suzuki que abrió sus precios de automóviles más baratos a principios de 2026, noticias sorprendentes sobre moto usada valentino rossi Y Marc Márquez confiscados por el FBI, a desafíos proyectados exportaciones de automóviles hecho en Indonesia en esta época del año. Aquí está el resumen.

1. Suzuki abre precios iniciales para 2026, el coche más barato 170 millones de IDR

Suzuki anunció oficialmente el precio de su coche más barato para el mercado indonesio a principios de 2026 con un precio inicial de 170 millones de IDR. Este paso atrajo inmediatamente la atención de los consumidores que buscaban vehículos nuevos a precios más asequibles. ¿A qué modelo se refiere y cómo se posiciona entre la competencia en el segmento básico? Leer más.

2. Motos usadas de Valentino Rossi y Marc Márquez confiscadas por el FBI

Decenas de motos de MotoGP en la colección de fugitivos del FBI

Una noticia impactante llegó desde el mundo del automovilismo después de que, según informes, el FBI confiscara varias motocicletas usadas de Valentino Rossi y Marc Márquez. Este caso generó muchas especulaciones porque involucraba a grandes nombres de MotoGP. ¿Cuál es el motivo de la confiscación y cuál es la cronología detrás de ella? Leer más.

3. Las exportaciones de automóviles fabricados en Indonesia se pondrán a prueba en 2026

Exportaciones de automóviles Toyota Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Se espera que las exportaciones de automóviles fabricados en Indonesia enfrenten nuevos desafíos a lo largo de 2026. Se dice que factores globales como la desaceleración económica y las políticas comerciales pueden influir en el desempeño de las exportaciones. ¿Qué tan grande es el impacto en la industria automotriz nacional y qué estrategias deben preparar los fabricantes? Leer más.