Autos fabricados en Indonesia ingresarán al mercado mexicano

Karawang, VIVA- El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, afirmó que fue un éxito. exportar la unidad de vehículo número 3 millones de PT toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) es una prueba de la fortaleza de la industria automotriz nacional, así como del impulso para que Indonesia expanda su mercado de exportación a nivel global.

El gobierno, dijo Airlangga, está preparando pasos estratégicos para que Indonesia pueda unirse al CPTPP (Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), un gran bloque comercial que incluye a 11 países, entre ellos Japón, Canadá, Australia y México.

«Con la adhesión de Indonesia al CPTPP, estamos abriendo oportunidades para las exportaciones de vehículos a nuevos mercados, especialmente a México, que todavía está implementando cuotas comerciales. Esperamos que las exportaciones de vehículos fabricados en Indonesia, incluido Toyota, puedan aumentar en los próximos dos años», dijo Airlangga en Karawang, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Airlangga cree que la colaboración entre el gobierno y la industria automotriz es clave para fortalecer la posición de Indonesia en la cadena de suministro global.

Según él, desde la primera exportación a Brunei Darussalam en 1987, Toyota ha logrado enviar vehículos a más de 100 países. Esto demuestra que Indonesia ya no es sólo un mercado automotriz, sino también una base de producción mundial de vehículos.

«Toyota es un ejemplo real del éxito de la industria manufacturera de Indonesia. No sólo vende en el país, sino que lleva el nombre de Indonesia al escenario mundial», afirmó.

Además de ampliar el mercado, Airlangga también destacó la gran contribución del sector automotriz a la economía nacional. Actualmente, hay 540 proveedores de nivel 2 y 240 proveedores de nivel 1 involucrados en la cadena de suministro de Toyota, absorbiendo alrededor de 360 ​​mil trabajadores. La contribución fiscal total de este ecosistema industrial alcanza los 23 billones de IDR al año.

Airlangga añadió que la estabilidad económica nacional es uno de los factores que mantiene la confianza de los inversores. El crecimiento económico de Indonesia todavía está por encima del 5 por ciento, la inflación está bajo control en alrededor del 2,5 por ciento y el déficit presupuestario está por debajo del 3 por ciento.

«Esta condición da confianza a la industria para realizar inversiones a largo plazo, incluida Toyota, que se compromete a seguir fortaleciendo su producción durante los próximos 50 años», dijo Airlangga.

También enfatizó que el gobierno seguirá apoyando el desarrollo de tecnología de vehículos inteligentes y amigables con el medio ambiente, en línea con la tendencia global hacia la electrificación.