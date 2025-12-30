Autor de ‘Heated Rivalry’ sobre las escenas de sexo del programa y las esperanzas de la temporada 2

Novelista romántico canadiense Raquel Reid Vi por primera vez a Connor Storrie y Hudson Williams en persona en el set de “Rivalidad acalorada”, adaptación televisiva de Jacob Tierney de su serie de libros queer sobre hockey “Game Changers”.

«Estaban filmando la primera escena de sexo, su primera conexión y es la escena de sexo más larga del programa», me dice Reid. «Era un set cerrado, así que estuve sentado en un sofá durante cuatro horas mientras hacían eso. Tenía auriculares, así que podía escucharlo y había leído el guión, pero no podía verlo. Solo estaba escuchando. Los escuchaba pretender tener sexo durante cuatro horas, y realmente no los conocía, así que fue extraño.

“Recuerdo que Hudson dijo: ‘¿Debería dejarme los calcetines puestos?’”, continúa. «Estaba asintiendo, pero nadie podía verme. Me alegro de que lo haya hecho».

“Heated Rivalry” está protagonizada por Storrie como la estrella del hockey ruso Ilya Rozanov y Williams como su archirrival Shane Hollander. La serie de seis episodios sigue a los dos hombres mientras mantienen una aventura secreta que dura años antes de enamorarse.

El espectáculo se convirtió un golpe desbocado tan pronto como HBO Max, que adquirió la serie para distribución estadounidense del streamer canadiense Cravelanzó los dos primeros episodios durante el fin de semana de Acción de Gracias.

En el set, Storrie tocó a Reid en el hombro para presentarse. «Se parecía mucho a Ilya y habla con acento ruso todo el día mientras está en el set», recuerda Reid. «Estaba haciendo todas estas preguntas reflexivas sobre el personaje. Ni siquiera podía hablar con él porque es como si le estuviera explicando Ilya a Ilya. Fue muy extraño, pero me di cuenta de inmediato que era realmente inteligente, divertido y encantador. Es muy talentoso y valiente. Quiero decir, presentarse al autor por primera vez mientras haces un acento ruso es, creo, una elección valiente».

Vio a Williams filmar los momentos antes de que Shane e Ilya tuvieran su cita inicial en una habitación de hotel. «Estaba encendiendo y apagando la lámpara esperando que Ilya viniera para la primera conexión», dice Reid. «No tenía líneas, pero yo dije: ‘Oh, ese es Shane'».

En poco más de un mes, Storrie y Williams se han convertido en nombres muy conocidos, la serie ha sido Luz verde para una segunda temporada. y varias de las novelas de Reid se han convertido en bestsellers del New York Times.

«Me pidieron que hablara en la Universidad de Cambridge», dice Reid. «Escribo obscenidades sobre hockey. No soy Kurt Vonnegut. Dijeron: ‘Hemos tenido a Robert De Niro y al Dalai Lama’. Y yo dije: ‘Oh, sí, y yo, encajo perfectamente allí’”.

Me reuní con Reid a través de Zoom desde su casa en Nueva Escocia. «Te lo advierto, creo que todavía estoy en shock», dice. «No sé si podría hablar coherentemente sobre algo de esto, pero lo intentaré».

Cuando hablaste inicialmente con Jacob, ¿hubo alguna discusión sobre que tuvieras algún tipo de control creativo o voz en lo que él hace?

En la primera conversación que tuve con él, me di cuenta de que entendía muy bien a los personajes y la historia. Expuso toda su visión para el programa, y ​​eso es exactamente lo que todos acaban de ver. Así me lo describió. Quería ese episodio de Scott y Kip. Hablamos sobre lo que íbamos a tener que hacer para asegurarnos de que todo estuviera bien, cómo el sexo tendría que ser una parte importante del programa y tendría que ser explícito. No lo haría si no pudiera hacer eso. Tan pronto como tuvimos esa primera conversación, pensé: «¿Sabes qué? Él sabe exactamente lo que está haciendo. Ni siquiera me preocupa». Realmente no fui agresivo en absoluto. Sólo quería que leyera los guiones y estaba muy emocionado de hacerlo. Obviamente, él era muy capaz de hacer esto sin mi ayuda, pero aun así me incluyó. Ellos [Tierney, Williams and Storrie] Continuó en todos los medios y en todo lo que me mencionaba a mí y a los libros. Realmente lo aprecio porque no creo que muchos autores entiendan eso.

¿Qué casting conociste primero?

Connor fue el primero. Ni siquiera escuché sobre otra posibilidad para Ilya. Si hubo uno, no lo sabía. Sé que Jacob estaba muy entusiasmado con Connor. Pero hubo una cosa en la que dijimos que prácticamente tenía que ser ruso porque si no lo era, distraería mucho. La gente podrá saberlo. Todo se desmorona si no es creíblemente ruso. Entonces, cuando me dijo: «Bueno, es estadounidense y no tiene herencia rusa, pero es realmente bueno», le dije: «Bueno, está bien, si tú lo dices». Creo que tomó un poco más de tiempo encontrar a Hudson, pero tan pronto como hicieron su leer quimicaJacob estaba muy emocionado por eso. Ni siquiera puedo imaginar cómo habrían sido otros actores.

Cuando viste a Connor y Hudson, ¿se parecían a lo que imaginabas cuando escribías Ilya y Shane?

Al principio, no del todo, porque sólo estaba mirando imágenes fijas de ellos. [on Instagram]. Hudson tenía muchas fotos en las que parecía un tipo rudo y fumaba o mostraba todos sus tatuajes. Yo estaba como, «No lo estoy viendo». Pero tan pronto como los conocí en el set, pensé: «Sí, en realidad son perfectos».

Escribir es una profesión muy solitaria. ¿Cómo es pasar de estar solo escribiendo a tener ahora todos estos ojos y atención puestos en ti?

Es abrumador. Los autores no quieren que los miren. No es algo natural. Solía ​​​​estar en una banda de rock, y ese es un arte que haces donde obtienes comentarios de tu audiencia de inmediato en vivo y puedes alimentarte de ellos. Pero escribir, incluso si es grande y popular y sabes que mucha gente lo está leyendo, no lo sabes. Realmente no recibes esa retroalimentación hasta que sucede algo como esto. Y luego, de repente, es como: «Oh, a veces me pueden acosar». La gente está muy emocionada de conocerme de una manera que me confunde, pero estoy tratando de acostumbrarme.

¿Has hablado con Jacob sobre lo que te gustaría ver en la temporada 2?

Creo que estamos en la misma página al respecto. Obviamente, la atención debe permanecer en Ilya y Shane. No vamos a hacer la temporada 2 y es una pareja totalmente diferente. No sería muy popular. No es que no lo esperáramos, pero creo que todos estamos sorprendidos de lo populares que eran Scott y Kip. Entonces ahora es: «Está bien, ¿cómo consigues más Scott y Kip?» Creo que será principalmente «El juego largo». Jacob ya ha dicho eso en entrevistas, pero hay otro libro, “Role Model”, que en cierto modo se superpone. Así que espero que cuentemos ambas historias al mismo tiempo. No creo que haya otra manera de hacerlo. Espero que tengamos más episodios.

¿Cuantos episodios quieres?

Subiría hasta 12, pero tal vez si fuera solo ocho o 10, estaría bien.

Brendan Brady, Jacob Tierney, Ksenia Daniela Kharlamova, Dylan Walsh, Hudson Williams, Connor Storrie, Christina Chang y Rachel Reid asisten al estreno de “Heated Rivalry” en TIFF Lightbox el 24 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario. Imágenes falsas

¿Tienes un grupo de amigos homosexuales a los que les pides que leas tus escritos, específicamente las escenas de sexo, para asegurarte de que sean realistas?

No les envío escritos. De hecho, cuando salió el programa me di cuenta de que muchos de mis amigos homosexuales nunca habían leído mis libros porque estaban todos obsesionados con el programa y estaban todos al borde de sus asientos. No podían creer las cosas que estaban pasando. Yo estaba como, «¿Entonces no has leído los libros?» Tengo conversaciones con ellos. No me gusta mostrarle a nadie mis escritos hasta que estén terminados. Mi esposo es alguien a quien puedo enviárselos porque es bisexual y sabe lo que es tener sexo con hombres. Entonces es alguien con quien puedo intercambiar cosas. Pero sobre todo hablo con la gente y obtengo información de esa manera.

¿Habrá alguna vez un musical de Broadway “Heated Rivalry”?

Eso espero, porque todavía tengo los derechos escénicos sobre eso. Fue lo que cuando firmé el contrato pensé: «Sí, eso nunca sucederá». Pero ahora pienso: «Quizás». Estamos hablando de todo tipo de cosas en este momento. Le estaba diciendo a Hudson hace un par de semanas que parece que podríamos hacer literalmente cualquier cosa. Simplemente parece que tenemos demasiado poder y también tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos muy fácilmente. Podríamos acabar con todo con una mala publicación, un mal tweet. Podríamos destruir todo el espectáculo y las vidas de todos. Pensé: «Esto es demasiado poder».

Usted habló de que le diagnosticaron Parkinson al mismo tiempo que Jacob se le acercó para hablarle de la adaptación televisiva. ¿Cómo está tu salud hoy?

Me resulta difícil escribir porque apenas puedo controlar el mouse. No puedo escribir por mucho tiempo. Me resulta difícil permanecer sentado en una silla durante mucho tiempo. Necesito descubrir nuevas formas de escribir. No sé si será voz a texto. No sé si puedo escribir de esa manera. No lo siento natural, pero necesito descubrir algo porque ahora me está tomando mucho tiempo escribir. Pero algo sorprendente que surgió de esto es que Jacob estuvo en CNN hace unas semanas. Por alguna razón, el entrevistador le preguntó sobre mi diagnóstico de Parkinson. Pensé que era un poco extraño, pero al día siguiente, uno de los mejores expertos en Parkinson del mundo se acercó a mí y me preguntó si podía ayudarme. Nunca he podido hablar con un experto en Parkinson. He estado aquí en una lista de espera de cinco años porque vivo en un lugar muy pequeño. Ahora me ha encontrado un experto en Parkinson, un neurólogo, y tengo una cita en un par de semanas. Eso podría cambiar las cosas para mí porque en realidad no estoy recibiendo el tratamiento que debería recibir. También me dijo cómo cambiar mi medicación para poder dormir porque nunca dormía. Ese cambio me hizo dormir toda la noche, lo que realmente me ayuda a escribir.