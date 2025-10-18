Autor de ‘Black Phone 2’ habla sobre cómo regresó The Grabber y las posibilidades de una secuela

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers muy ligeros sobre “Teléfono negro 2”, que ahora se proyecta en los cines.

el minuto joe colina vio la máscara de The Grabber, supo que “The Black Phone” podría convertirse en una franquicia.

«La máscara fue diseñada por Tom Savini y Jason Baker», dice Hill. «Vi la máscara con sus bocas intercambiables: a veces la cara del diablo sonríe, a veces frunce el ceño y a veces no tiene boca. Vi esa máscara y pensé: ‘Oh, creo que habrá un montón de películas de este tipo’. Me pareció instantáneamente icónico en la forma en que lo es el guante de Freddy Krueger, en la forma en que lo es la máscara de Michael Myers. Pensé: «Esto es combustible para pesadillas y la gente va a querer mucho». Pensé que tenía el potencial de convertirse en uno de esos grandes y memorables villanos de terror actuales, y si ese va a ser el caso, prefiero que esté en buenas películas que en las malas”.

La intuición de Hill fue acertada, ya que sacó a relucir este recuerdo durante una discusión sobre la fecha de estreno de “Black Phone 2”, la secuela de Universal Pictures que ahora se proyecta en todo el país. El autor tiene unos días muy ocupados, ya que su nuevo libro de 900 páginas, “King Sorrow”, se publicará durante la misma semana, el 21 de octubre.

Pero está ansioso por hablar sobre el mundo ampliado de “Black Phone”, ya que la película de 2021, que presenta al asesino Grabber, interpretado por Ethan Hawke, se desarrolló a partir de uno de los cuentos de Hill. La secuela, escrita por el equipo de la primera película, Scott Derrickson y C. Robert Cargill, se adentra en un territorio más allá del material original. Hill fue el primero del trío en sugerir hacer la secuela, que sigue a Finney (Mason Thames), quien escapa de The Grabber en la primera película, y su hermana, Gwen (Madeleine McGraw), quien comienza a recibir llamadas telefónicas aterradoras en sus sueños, lo que lleva a una manera de que Grabber, recientemente fallecido, regrese.

«No sabían si querían hacer una segunda película», dice Hill. «La primera película era hermosamente independiente, por lo que no es obvio que deba haber una segunda película. Pero la cuestión es que simplemente estaba allí. Hay un teléfono que Finney, nuestro héroe, usa para hablar con las personas que han muerto. Y pensé: ‘¿Qué pasaría si la siguiente persona que lo llama fuera The Grabber in Hell? Les conté esa idea a Scott y Cargill, y Cargill especialmente dijo: ‘¡Sí!’ Tenía algunos otros conceptos que les gustaron; algunos los pasaron por alto y otros terminaron en la película. Sólo éramos tipos escupiendo, viendo dónde podíamos aterrizar”.

Hill estaba encantado de que el dúo estuviera interesado en hacer la secuela, con Derrickson también regresando como director. El autor dice que la pareja es capaz de evocar algo más profundo del material.

«Si iba a haber una secuela, quiero que fueran Scott y Cargill quienes la hicieran porque tenía confianza en que ofrecerían calidad», dice Hill. «Proporcionarían algo realmente divertido de ver, y el sello distintivo de su trabajo es un profundo afecto por sus personajes y una sensación de calidez incluso en las películas más frías. ‘Black Phone 2’ es bastante fría, pero se siente esa calidez por el personaje principal, por los niños. Si va a haber una secuela, esperemos que los convenzan para que la hagan, y entonces será bueno».

Cuando se le pregunta sobre otra secuela protagonizada por The Grabber, Hill es enfático en que lo tiene en mente, pero no quiere anteponer el carro al caballo.

«Veremos si la gente quiere más», afirma. “En el momento en que hacemos esta entrevista, he visto algunos números en los avances del jueves y luce bastante bien. Tengo muchas esperanzas de saber dónde aterrizará la película financieramente. Pero la gente vota con sus dólares. Si la gente quiere ‘Black Phone 3’, nos lo harán saber golpeando las puertas para ir a ver ‘Black Phone 2’”.

¿En cuanto a cómo podría ser el próximo capítulo?

«Una de las cosas divertidas de ‘Black Phone’ es que la primera historia trata sobre Finney en peligro y su hermana tratando de salvarlo», dice Hill. «Él es el protagonista y ella es el segundo personaje clave. Pero en esta película, hay un giro en el que Gwen es el personaje principal y su hermano intenta salvarla. Para mí, lo lógico es que si hay una tercera película, sean estrellas duales que estén sentadas tratando de salvarse mutuamente. Tal vez haya una manera de hacerlo, tal vez no… tendremos que ver”.

Mira el tráiler de ‘Black Phone 2’ a continuación.