Autopsia de 8 años, niño, muerto trágicamente en el Penjaringan revelado, las lesiones en la cabeza a las costillas hacen la piel de gallina

Yakarta, Viva – Resultados autopsia Niños Mujer Las iniciales AR (8) se encuentran cubiertas de sangre en una pensión regional SelecciónNorte de Yakarta, revelando hechos impactantes.

La víctima aparentemente murió como resultado de objetos contundentes en la cabeza. El jefe de la División Yandokpol del Hospital de Policía de Kramat Jati, el comisionado de policía Ahmad Fauzi, reveló que la condición del cuerpo de Ar era muy patética. Se descubrió que su pequeño cuerpo se pudrió Luka Abra en la parte superior de la cabeza a los huesos claramente visibles.

«El cuerpo ya está en un estado de podredumbre, con gusanos. La cara se ve más seca, y hay cicatrices en la piel del cuello derecho e izquierdo», dijo Ahmad Fauzi, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

En el caso de un cadáver ABG femenino de 16 años en una habitación de hotel en Senopati, Kebayoran Baru, South Yakarta, la policía arrestó a hombres adultos, el jueves 25 de abril de 2024.

El médico también encontró anormalidades en las costillas de la víctima. Hay un hueso sobresaliente con una superficie rugosa, se sospecha que la vieja lesión que haya experimentado AR. Se sospecha que la víctima murió unos 3-5 días antes de ser encontrado.

«También estamos realizando un examen toxicológico e histopatología como un procedimiento estándar para determinar la causa de la muerte. Este proceso aún está en curso», dijo Ahmad Fauzi.

Anteriormente informó, la tensa atmósfera envolvió una pensión en el área de Pejagalan, Penjaringan, North Yakarta. Los residentes se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo de una mujer de 8 años que se pudrió con una condición patética.

La víctima con las iniciales AR fue encontrada en el tercer piso de la pensión de Ratna Sari, Jalan Arwana Raya No. 11 C, domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025. Su pequeño cuerpo acostado sobre su espalda en el piso de la habitación, cubierto de sangre con una salpicadura que se ha secado a su alrededor.

El jefe de policía de Penjaringan Metro, el comisionado adjunto de la policía Agus Ady Wijaya, reveló que el primer informe ingresó alrededor de 00.00 WIB. «La Unidad de Investigación Criminal (Investigación Criminal) de la estación de policía de Penjaringan junto con el equipo de identificación de la Policía del Metro del Norte de Yakarta inmediatamente se movió rápidamente para hacer la escena del crimen (escena del crimen)», dijo Agus, el lunes 22 de septiembre de 2025.