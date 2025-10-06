Automatización de productos y servicios de suministro exitosos de Hitachi Energy de la red global de electricidad, esto es prueba

Yakarta, Viva – Energía de Hitachi nuevamente confirma su dominio como un jugador importante en el mercado de automatización red Global, para utilidad transmisión Y distribución energía eléctrica.

Leer también: 5 características de autos favoritos de la década de 1990 que te hacen kangen



En el último informe «Grid Automation Global Market Study 2024-2029» publicado por el Instituto de Investigación Independiente del Grupo Asesor de ARC, Hitachi Energy se considera superior gracias a una cartera completa que incluye soluciones de automatización de red para modernizar y optimizar el sistema eléctrico.

«Esta innovación ayuda a los servicios eléctricos en todo el mundo a transformar las redes tradicionales en un sistema más confiable, eficiente y difícil, y está listo para enfrentar desafíos del panorama energético que continúa cambiando», como se cita del informe el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: Los subsidios de fertilizantes se distribuyen directamente a los agricultores, 27,000 distribuidores ya no son intermediarios



Este hallazgo también fue confirmado por Richard Rys, director de consulta en el ARC ASSIONTORY, así como un importante investigador de la automatización de redes. Hizo hincapié en que la automatización de la red ahora es un elemento vital en la operación y el mantenimiento de un sistema eléctrico moderno.

Leer también: Revelado en el juicio, resulta que la distribución del azúcar de Inkopkar no falló



«Nuestro extenso análisis de participación en el mercado de proveedores en el dominio muy competitivo coloca a Hitachi Energy en la parte superior de la lista. Creemos que la herencia en profundidad de la compañía en el sector energético, la amplia experiencia de dominio, la variedad y la profundidad de sus soluciones integradas, así como un fuerte enfoque en la digitalización y las habilidades de AI/ML continuarán fomentando su liderazgo en la industria», dijo.

En el informe, la solución de automatización de red de Hitachi Energy viene con un amplio alcance: que va desde el control de la red y la gestión, la gestión de interrupciones, hasta dispositivos basados ​​en AI. Esta innovación también se ve reforzada por la infraestructura de comunicación inalámbrica e inalámbrica y la unidad de terminal remoto (RTU), que integró a los clientes para enfrentar desafíos energéticos a través de enfoques basados ​​en datos.

Al comentar sobre la dinámica del mercado, el director gerente, la automatización de la red de la unidad de negocios en Hitachi Energy, reveló Massimo Danieli, el mercado de automatización de redes se encuentra en la intersección entre la rápida electrificación global y la presión de transición de energía que exige nuevas capacidades de la red eléctrica. Según él, el futuro de la red eléctrica depende de la aceleración de la innovación digital y las nuevas capacidades.

«Como líderes del mercado, estamos orgullosos de trabajar con clientes y actores de la industria para presentar soluciones sofisticadas que modernizan la infraestructura de la red, aumentan la resiliencia y aceleran las transiciones hacia sistemas de energía más limpios», dijo Danieli.