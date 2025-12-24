Autobús turístico transporta 1,6 millones de cigarrillos ilegales por valor de 2.000 millones de IDR en Madura

LacaVIVA – Policía aseguró decenas de cajas llenas cigarrillos ilegales en un autobús Ozi Faiz Turismo trans que fue detenido por agentes de policía mientras cruzaba Jalan Raya Camplong, Sampang Regency, Madura, Java Oriental.

Lea también: Los conductores de autobuses en la terminal de Priok se someten a controles de salud y análisis de orina para prevenir accidentes durante la Navidad, resultados…



Durante la inspección, los agentes encontraron decenas de cajas que contenían diversas marcas de cigarrillos ilegales sin cintas. impuestostanto en el maletero como en la zona de asientos del pasajero.

Además del autobús, la policía también confiscó otros tres vehículos en diferentes puntos de la región de Madura. Se sospecha fuertemente que los tres vehículos están involucrados en el transporte ilegal de cigarrillos.

Lea también: Conductor de autobús sufre un accidente mortal en la carretera de peaje de Krapyak, solo conduce 2 veces y se olvida de aplicar los frenos.



Según el jefe de la Sección de Operaciones de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Sampang, Ipda Poundra Kinan Aditama, los cuatro vehículos fueron capturados en una operación de creación de condiciones que se llevó a cabo el lunes 22 de diciembre de 2025 por la noche en la zona de Camplong, Sampang.



La policía de Sampang impide la entrega de cigarrillos ilegales en un autobús

Lea también: Accidente de autobús en la carretera de peaje Krapyak Semarang, sede del cuerpo de tráfico: los conductores no juegan con sus vidas



«Durante la operación de derechos de autor se encontraron cuatro vehículos motorizados, a saber, una camioneta, un automóvil HRV, un Wuling Cortez, pero el más destacado fue un autobús que transportaba cigarrillos ilegales sin impuestos especiales», dijo Ipda Poundra, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Poundra explicó que a partir de los resultados de una búsqueda de los cuatro vehículos (camioneta, automóvil HRV, Wuling Cortez y autobús), los oficiales encontraron decenas de cajas de cartón que contenían varias marcas de cigarrillos ilegales.

«En los cuatro coches se encontraron un total de un millón seiscientas ochenta mil rupias (1.680.000) cigarrillos. La pérdida estatal se estima en dos mil millones de rupias», dijo.

Añadió que se sabe que estos vehículos se mueven desde la región oriental de Madura, a saber, Pamekasan y Sumenep Regencies. Al entrar en la zona de Sampang, el vehículo quedó atrapado en un atasco en Jalan Raya Camplong.

«Se sospecha que los cigarrillos ilegales transportados en motocicletas se distribuyen en varias zonas, incluidas Yakarta, Situbondo, Bangkalan y zonas fuera de la isla de Madura», dijo.

Después de la inspección, todas las pruebas de cigarrillos ilegales se entregarán a los funcionarios de Aduanas en el área de Pamekasan. Mientras tanto, se descubrió que el autobús asegurado no llevaba pasajeros y solo contenía cartones de cigarrillos ilegales.

«Después de la inspección, millones de cigarrillos de los agentes de policía de Sampang serán entregados a los agentes de aduanas en la zona de Pamekasan. En el autobús en sí, que no lleva pasajeros, sólo hay cajas de cartón con cigarrillos ilegales. El conductor del vehículo todavía está siendo examinado por los agentes», dijo.