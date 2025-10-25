Autobús de un grupo de turistas vuelca en la autopista de peaje de Pemalang, 3 muertos y decenas de heridos

Pemalang, VIVA – La gira del grupo del Foro de Salud en la aldea de Bendan Kergon Ngisor, distrito de Gajahmungkur, ciudad de Semarang, a la atracción turística de Guci, Regencia de Tegal, Java Central, terminó trágicamente.

El autobús turístico en el que viajaban volcó en la carretera Carretera de peaje de Pemalang–Batang KM 313 Línea B, sábado (25/10/2025) por la mañana. El incidente mató a tres personas e hirió a decenas de pasajeros más.



Autobús turístico vuelca en la carretera de peaje de Pemalang, deja 3 muertos y decenas de heridos Foto : Especial/Mohammad Hamzah Sodiq

Las víctimas fueron evacuadas inmediatamente a los dos hospitales más cercanos, a saber, RSU Siaga Medika Pemalang y RSI Al Ikhlas Pemalang.

Relaciones Públicas de RSU Siaga Medika Pemalang, Indra, confirmó que su partido recibió 13 víctimas del accidente.

«De esa cifra, 10 personas siguen siendo atendidas en urgencias y 3 personas han sido declaradas muertas, entre ellas dos mujeres y un hombre», dijo Indra al confirmarlo, el sábado por la tarde.

Según él, el hospital recibió un informe de accidente alrededor de las 09.30 horas e inmediatamente envió un equipo médico para llevar a cabo la evacuación y el tratamiento de emergencia.

«No podemos proporcionar los nombres de las víctimas porque todavía estamos en el proceso de identificación. Nos estamos centrando en medidas de emergencia», dijo.

Según información recabada en campo, el autobús transportaba 33 pasajeros, entre integrantes del foro de salud y sus familiares. El grupo partió de Semarang por la mañana en dirección a la zona turística de aguas termales de Guci, Tegal. Sin embargo, lamentablemente el autobús sufrió un único accidente mientras pasaba por la zona de Pemalang.

Hasta que se publicó esta noticia, los agentes policiales aún estaban investigando la causa del accidente. Se sospecha fuertemente que el autobús tuvo un problema con su sistema de frenos antes de volcar en el lugar.

El autobús accidentado ha sido evacuado del lugar para facilitar el flujo de tráfico en la carretera de peaje Pemalang-Batang. (Reporte de Mohammad Hamzah Sodiq/tvOne/Pemalang)