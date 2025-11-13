Autobús choca contra camioneta y luego cae a un barranco en Perú; 37 personas mueren

Arequipa, EN VIVO – Al menos 37 personas murieron en accidente muerte cuando un autobús que atravesó las montañas de la región de Arequipa, PerúChocó contra otro vehículo y se hundió en un barranco de unos 200 metros (650 pies).

El bus se desplazaba desde el distrito minero hacia la ciudad de Arequipa alrededor de las 12.30 de la mañana. [05.30 GMT] el miércoles, cuando chocó contra una camioneta y se salió de la carretera, según la televisión pública peruana.

El autobús transportaba al menos a 60 personas en ese momento y 36 personas murieron en el impacto, según un funcionario de salud local. Posteriormente, una persona murió en el hospital y otros 20 pasajeros resultaron heridos.

Las fotos del accidente muestran la parte delantera de la camioneta aplastada por lo que parecía ser una colisión frontal, mientras que se puede ver al autobús tendido de costado y rodeado de escombros esparcidos por el terreno rocoso.

El camionero dio positivo en alcoholemia, según informó la TV Peruana.

Perú tiene una tasa relativamente alta de muertes en accidentes de tránsito debido a la conducción imprudente y las difíciles condiciones de las carreteras, según las autoridades locales.

«Esta no es la primera tragedia en la región. Hace años, otro autobús se estrelló en el mismo lugar, matando a 50 personas», dijo a la televisión peruana el gerente regional de salud, Walther Oporto.

El año pasado, Perú registró más de 3.000 muertes en accidentes de tránsito, según La prensa asociada.

El fatal accidente de autobús en Arequipa se produce después de incidentes similares ocurridos en julio y agosto cuando dos autobuses volcaron, matando al menos a 28 personas. En enero, otro autobús cayó a un río en Perú, matando al menos a seis personas.