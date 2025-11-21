Autobús cae a un río en Camboya: 16 muertos y decenas de heridos

PHNOM PENH, VIVA – Accidente durmiente autobús De Camboya Central mató a 16 personas e hirió a otras 24, 14 de ellas de gravedad, después de que el autobús se hundiera en un río mientras los pasajeros dormían, según la policía y los residentes locales.

Lea también: Cinco hechos sobre el caso de Rizki Fadhilah, el portero de Bandung que supuestamente fue incriminado por la TPPO y finalmente confesó ser un estafador en Camboya



Según los medios camboyanos, el autobús transportaba a 37 personas desde la provincia norteña de Oddar Meanchey hasta la capital, Phnom Penh. Noticias de Camboyacuando el autobús cayó de un puente a un canal poco después de las 3 de la mañana (20:00 GMT) en la provincia de Kampong Thom el jueves por la mañana.

Antes del accidente, el autobús se había detenido para recoger pasajeros en el principal destino turístico de Camboya, Siem Reap, donde se encuentra el famoso complejo de templos de Angkor Wat, situado a unas seis horas en coche de Phnom Penh.

Lea también: La policía dice que Rizki Nur Fadhilah mintió a los padres que participaban en la selección de PSMS y resulta ser un estafador en Camboya



Todos los que viajaban en el autobús eran ciudadanos camboyanos, dijeron las autoridades.



Autobús cae a un barranco en Camboya

Lea también: AKBP Basuki, arrastrado por el caso de la muerte de la bella profesora Untag Levi, estuvo detenido durante 20 días



El accidente ocurrió después de que el asistente del conductor tomó el volante del conductor principal y se quedó dormido, según la policía. El asistente del conductor, que ahora se ha confirmado que se encuentra entre los heridos, se encuentra bajo estrecha vigilancia mientras recibe tratamiento en el hospital.

Las autoridades declararon además que Virak Rithy Transport no tenía un manifiesto de pasajeros preciso y es posible que algunos pasajeros hayan abordado en varios puntos a lo largo de la ruta.

Las fotos publicadas por el ministro del Interior, Sar Sokha, en Facebook mostraban el autobús medio sumergido en el agua mientras era evacuado por una grúa.

Después del accidente, un representante de Virak Rithy Transport ofreció asistencia funeraria de un millón de rieles (unos 250 dólares) para cada víctima y prometió una compensación adicional a través del proveedor de seguros de la compañía.

El Ministro del Interior, Sar Sokha, expresó su más sentido pésame y su conmoción por este trágico incidente y expresó su más sentido pésame a las familias de todas las víctimas.

«Este devastador desastre es un doloroso recordatorio para todos nosotros del valor de la vida y de la importancia de obedecer las normas de tránsito. Muchos accidentes de tránsito podrían evitarse si todos los usuarios de la vía actuaran de manera más responsable», afirmó.