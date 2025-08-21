Austria elige la sátira social de Bernhard Wenger ‘Peacock’ como entrada al Oscar

Austria ha seleccionado Bernhard Wenger‘S Social Satire «Pavo real«Como su entrada en la categoría de película internacional de los 98 ° Premios de la Academia.

«Peacock» tuvo su estreno mundial en la semana de los críticos de Venecia el año pasado, y Mk2 lo vendió a más de 40 países. Se lanzará en los cines de EE. UU. El 19 de septiembre por Osciloscopio.

La película está protagonizada por Albrecht Schuch, quien fue nominado a BAFTA para «All Quiet en el Frente Occidental».

«Peacock» se centra en el cultivo y confiado Matthias, que está disponible, por una tarifa razonable, para desempeñar cualquier papel social que desee, desde «el hijo perfecto» hasta el «novio iluminado» o incluso «papá piloto» para impresionar a sus compañeros de clase en llevar a sus padres al día escolar. Pero mientras Matthias está en la cima de su juego profesionalmente, su vida personal comienza a desmoronarse mientras se separa de su propia identidad y se entiende más profundamente en sus vidas ficticias.

En su revisar para VariedadGuy Lodge lo llamó «un debut auspiciosamente pulido y ágil», y sugirió que sus múltiples ventas estaban cerradas «sobre la fuerza de su sátira brillante y fácilmente traducible y el giro líder de Quicksilver» de Schuch, y agregó que el actor entregó «una tremenda actuación cómica de gran ingenio físico y desesperación emocional iluminada».

El elenco, incluidos Julia Franz Richter, Anton Noori, Theresa Frostad Eggesbø, Salka Weber, Maria Hofstätter, Branko Samarovski, Tilo Nest, Christopher Schärf y Marlene Hauser.

Los productores son Michael Kitzberger, Wolfgang Rückofer, Markus Glaser y Nikolaus Geyrhalter. Los productores ejecutivos son Michael Kitzberger y Bogdan Büchner. El coproductor es Martina Haubrich. La película es producida por NGF Geyrhalter Film y Cala Film Production.