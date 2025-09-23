Australia ha elegido Gabrielle BradyDrama centrado en el clima «Los lobos siempre vienen por la noche«Como su contendiente para la mejor categoría de película internacional en el 2026 Oscar.

La película en idioma mongol, que combina técnicas documentales de cine con narración narrativa, se centra en los pastores forzados de su tierra por patrones climáticos cada vez más destructivos. Los pastores de la vida real Davaasuren Dagvasuren y Otgonzaya Dashzeveg protagonizan la película, mientras que también se desempeñan como co-escritores junto a Brady.

Los miembros del comité de selección australiano respaldaron por unanimidad la elección, con un portavoz que señaló: «El comité de selección australiano es unanimoso en su recomendación y está extremadamente complacido de presentar» los lobos siempre llegan en la noche «como la presentación oficial de Australia a los premios de la academia. Un retrato sorprendente y original de una familia profundamente afectada por el cambio climático y sus efectos devastadores en su camino de vida tradicional tradicional, valores culturales y miovical. que todos en el comité consideraban como una visualización de cine requerida «.

La característica de segundo año de Brady después de «Island of the Hungry Ghosts» ha generado un impulso considerable en el circuito del festival desde su debut en el Festival de Cine de Toronto en la competencia de la plataforma. Posteriormente, la película se proyectó en varios festivales internacionales, incluidos Londres, Zurich, IDFA, San Francisco International, True/False y Sydney.

El cineasta dijo: «Mi esperanza es que nuestra película lleva al público estrechamente a la vida de Davaa y Zaya, quienes enfrentan la repentina agitación del desplazamiento climático, pero que también encuentran formas de resistir a la cara de un cambio irreversible. A medida que nuestro mundo enfrenta la creciente realidad de la migración climática, compartiendo esta historia en una etapa global llena mi equipo con una esperanza inmensa y sinurdo». «.». «.». «.». «.» «.». «.»

Los sujetos de la película agregaron: «Estamos muy orgullosos de que la película haya sido seleccionada de esta manera. Esperamos que esto lleve a que más personas comprendan los grandes cambios que ocurren en nuestros pastos y paisajes ahora, con un calentamiento global que nos afecta profundamente y muchas otras en todo el mundo».

La producción representa una colaboración internacional inusual de tres vías entre Alemania, Australia y Mongolia, según los informes, la primera de su tipo. Rita Walsh («The Assistant», «Booyancy») produjo junto con Julia Niethammer de la película del cromosómica y Ariunaa Tserenpil de Guru Media.

Screen Australia proporcionó la financiación de producción principal, complementada por la inversión privada de Weiranderson Films y Storming Donkey Productions. El apoyo adicional provino de los emisores BBC Storyville y SWR Arte, además de las películas de distribuidores Madman. Cinephil está manejando las ventas internacionales.

El equipo productor dijo: «Nuestra hermosa colaboración internacional fue una experiencia profundamente importante y enriquecedora para todos nosotros. Ahora, ser seleccionado por el Comité Australiano es un momento enormemente especial para nuestro equipo de cine de Australia, pero también para todos nuestros equipos en Mongolia, Alemania, Colombia, el Reino Unido y los Estados Unidos, es un honor para competir con tantas otras películas destacadas».

La selección continúa con la participación de casi tres décadas de Australia en la categoría de funciones internacionales, que se remontan a 1996. Las presentaciones australianas anteriores han incluido películas de lenguaje indígena «Ten Canoes» (2006), el «Samson and Delilah» (2009), «The Rocket» (2013) y el «Tanna» (2016) (2016).

La película de Brady también competirá en la categoría de funciones documentales.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.