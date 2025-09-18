Australia perdió 5.400 empleos en agosto de 2025, ¿el mercado de trabajo automático era lento?

Yakarta, Viva – Mercado energético mano de obra Australia mostró el debilitamiento en agosto de 2025. Los datos oficiales registraron la pérdida de 5.400 empleos en comparación con julio.

Aun así, la tasa de desempleo permanece estable en 4.2 por ciento. Lanzarse desde Vista comercialEl jueves 18 de septiembre de 2025, esta condición ocurrió porque la tasa de participación de la fuerza laboral cayó ligeramente de 67.0 por ciento a 66.8 por ciento.

Es decir, menos personas se incluyen en el recuento laboral, porque ya no son activos para encontrar trabajo. Este factor hace que la tasa de desempleo no aumente, a pesar de que la cantidad de trabajo se reduce.

En pocas palabras, la tasa de desempleo se calcula a partir del porcentaje de personas que buscan trabajo en comparación con la fuerza laboral total. Mientras que el nivel de participación es la proporción de residentes de la edad laboral que trabajan o encuentran activamente trabajo.

Disminución del nivel de participación, lo que hace que el número de solicitantes de empleo sea menos, por lo tanto tasa de desempleo Mantente estable.

Para los economistas y los bancos de reserva de Australia (RBA), estos datos son importantes porque refleja las condiciones económicas. El desempleo estable da una señal de que el mercado laboral sigue siendo difícil.

Sin embargo, la disminución de la participación puede ser una señal de advertencia si esta tendencia continúa, porque cada vez más personas se retiran de la búsqueda de empleo.

Antes de que se anunciaran los datos, mercado Estima que la tasa de desempleo será de 4.2 por ciento. Aunque según las predicciones, la pérdida de 5.400 empleos se considera decepcionante.

Como resultado, el tipo de cambio de AUD/USD, después de que se publicó el informe de empleo. Con esta condición, los analistas consideran que el mercado laboral australiano está en una intersección.

Si la participación continúa disminuyendo, el crecimiento económico puede deprimirse en el mediano plazo.