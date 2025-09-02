





Australia Pagará a la pequeña isla del Pacífico de Nauru para reasentar los delincuentes nacidos en el extranjero que los tribunales no pueden ser encarcelados indefinidamente, dijo el lunes el primer ministro australiano Anthony Albanese.

Nauru se ha convertido en una solución política para el gobierno después de que el Tribunal Superior de Australia dictaminó en 2023 de que los no ciudadanos sin perspectivas de ser reasentados fuera de Australia ya no podrían ser retenidos indefinidamente en la detención de inmigración.

Albanese no confirmó los informes de los medios de comunicación de que Australia pagaría a la pequeña nación de la isla del Pacífico, a la población de 13,000, AU $ 400 millones (US $ 262 millones) para establecer el acuerdo, luego AU $ 70 millones ($ 46 millones) anualmente para mantenerlo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente