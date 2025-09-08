Australia: la búsqueda comienza para el tiburón que mató a Surfer







Se ha realizado un esfuerzo frenético para encontrar e identificar las especies y el tamaño de un tiburón después de que reclamó la vida de Mercury Psillakis, de 57 años, en una mañana de surf en Long Reef Playa.

Psillakis, sufrió heridas fatales en el ataque el sábado. En un acto final «heroico», dirigió a sus amigos a un lugar seguro antes de ser mutilado por el tiburón en las playas del norte de Sydney.

